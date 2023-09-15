https://ria.ru/20230915/sportobekty-1896620557.html

Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно

Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно - РИА Новости, 15.09.2023

Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно

Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:57

2023-09-15T19:57

2023-09-15T19:57

краснодарский край

общество

россия

сочи

армавир

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также в крае развивается сеть военно-патриотических центров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО. "В зоне повышенного внимания - физическая подготовка молодого поколения. Для этого в регионе создаем спортивную инфраструктуру. В этом году строим одновременно 54 объекта - спорткомплексы пешей доступности, бассейны, спортивно-игровые площадки. Более того, развиваем сеть центров единоборств: 17 уже открыли, в стройке - еще 19", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также добавил, что для сдачи норм ГТО в крае создано 64 центра тестирования. В этом году нормы сдали 255 тысяч жителей, из них 65 тысяч человек - это молодые люди от 16 до 29 лет. "Благодаря занятиям спортом кубанцы успешно проходят медкомиссию в ходе призывных кампаний. В этом году 80% ребят признаны годными для военной службы", - отметил Кондратьев. Он также рассказал, что по поручению президента России в крае для школьников продолжают создавать центры "Авангард", где преподают особенности военного дела. Учреждения уже работают в Сочи и Армавире, осенью откроется и в Новороссийске. Завершается строительство военно-патриотического центра имени Казанцева. Там будущие призывники смогут получать знания и навыки по управлению беспилотниками, а также военной подготовке. Ежегодно центр сможет принимать более 4,5 тысячи обучающихся. Для проведения занятий привлекут участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230911/konstruktor-1895687684.html

https://ria.ru/20230906/promyshlenniki-1894624000.html

россия

сочи

армавир

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сочи, армавир, вениамин кондратьев, краснодарский край