Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также в крае развивается сеть военно-патриотических центров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.
«
"В зоне повышенного внимания - физическая подготовка молодого поколения. Для этого в регионе создаем спортивную инфраструктуру. В этом году строим одновременно 54 объекта - спорткомплексы пешей доступности, бассейны, спортивно-игровые площадки. Более того, развиваем сеть центров единоборств: 17 уже открыли, в стройке - еще 19", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона также добавил, что для сдачи норм ГТО в крае создано 64 центра тестирования. В этом году нормы сдали 255 тысяч жителей, из них 65 тысяч человек - это молодые люди от 16 до 29 лет.
«
"Благодаря занятиям спортом кубанцы успешно проходят медкомиссию в ходе призывных кампаний. В этом году 80% ребят признаны годными для военной службы", - отметил Кондратьев.
Он также рассказал, что по поручению президента России в крае для школьников продолжают создавать центры "Авангард", где преподают особенности военного дела. Учреждения уже работают в Сочи и Армавире, осенью откроется и в Новороссийске. Завершается строительство военно-патриотического центра имени Казанцева. Там будущие призывники смогут получать знания и навыки по управлению беспилотниками, а также военной подготовке. Ежегодно центр сможет принимать более 4,5 тысячи обучающихся. Для проведения занятий привлекут участников специальной военной операции.