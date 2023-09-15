Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
19:57 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sportobekty-1896620557.html
Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно
Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно - РИА Новости, 15.09.2023
Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно
Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:57
2023-09-15T19:57
краснодарский край
общество
россия
сочи
армавир
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e335dddc991c29c2bf32d4ecdc9279be.jpg
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также в крае развивается сеть военно-патриотических центров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО. "В зоне повышенного внимания - физическая подготовка молодого поколения. Для этого в регионе создаем спортивную инфраструктуру. В этом году строим одновременно 54 объекта - спорткомплексы пешей доступности, бассейны, спортивно-игровые площадки. Более того, развиваем сеть центров единоборств: 17 уже открыли, в стройке - еще 19", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона также добавил, что для сдачи норм ГТО в крае создано 64 центра тестирования. В этом году нормы сдали 255 тысяч жителей, из них 65 тысяч человек - это молодые люди от 16 до 29 лет. "Благодаря занятиям спортом кубанцы успешно проходят медкомиссию в ходе призывных кампаний. В этом году 80% ребят признаны годными для военной службы", - отметил Кондратьев. Он также рассказал, что по поручению президента России в крае для школьников продолжают создавать центры "Авангард", где преподают особенности военного дела. Учреждения уже работают в Сочи и Армавире, осенью откроется и в Новороссийске. Завершается строительство военно-патриотического центра имени Казанцева. Там будущие призывники смогут получать знания и навыки по управлению беспилотниками, а также военной подготовке. Ежегодно центр сможет принимать более 4,5 тысячи обучающихся. Для проведения занятий привлекут участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230911/konstruktor-1895687684.html
https://ria.ru/20230906/promyshlenniki-1894624000.html
россия
сочи
армавир
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_6ad512680d1381d560e5361e0e5e0adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сочи, армавир, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Россия, Сочи, Армавир, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край

Кондратьев: на Кубани строится более 50 спортивных объектов одновременно

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Свыше 50 спортивных объектов одновременно возводят на Кубани, в регионе строят центры единоборств, спорткомплексы, бассейны, спортивно-игровые площадки, а также в крае развивается сеть военно-патриотических центров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.
«
"В зоне повышенного внимания - физическая подготовка молодого поколения. Для этого в регионе создаем спортивную инфраструктуру. В этом году строим одновременно 54 объекта - спорткомплексы пешей доступности, бассейны, спортивно-игровые площадки. Более того, развиваем сеть центров единоборств: 17 уже открыли, в стройке - еще 19", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Ребенок за игрой - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
На Кубани открыли импортозамещающее производство детских конструкторов
11 сентября, 21:45
Глава региона также добавил, что для сдачи норм ГТО в крае создано 64 центра тестирования. В этом году нормы сдали 255 тысяч жителей, из них 65 тысяч человек - это молодые люди от 16 до 29 лет.
«
"Благодаря занятиям спортом кубанцы успешно проходят медкомиссию в ходе призывных кампаний. В этом году 80% ребят признаны годными для военной службы", - отметил Кондратьев.
Он также рассказал, что по поручению президента России в крае для школьников продолжают создавать центры "Авангард", где преподают особенности военного дела. Учреждения уже работают в Сочи и Армавире, осенью откроется и в Новороссийске. Завершается строительство военно-патриотического центра имени Казанцева. Там будущие призывники смогут получать знания и навыки по управлению беспилотниками, а также военной подготовке. Ежегодно центр сможет принимать более 4,5 тысячи обучающихся. Для проведения занятий привлекут участников специальной военной операции.
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Промышленникам Кубани на компенсацию затрат выделят 42,2 миллиона рублей
6 сентября, 19:56
 
Краснодарский крайОбществоРоссияСочиАрмавирВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала