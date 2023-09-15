https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896541339.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:47

2023-09-15T16:47

2023-09-15T16:47

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Ликвидированы 137 районов скопления живой силы и техники, узел связи, три склада боеприпасов, два безэкипажных катера. Украинская армия потеряла около 750 военнослужащих. Средства ПВО сбили 41 беспилотник противника и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 1150 реактивных систем залпового огня, 11 865 танков и других бронемашин, 6394 орудия полевой артиллерии и 13 019 единиц автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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