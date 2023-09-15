https://ria.ru/20230915/soyuz-1896611849.html

Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту - РИА Новости, 15.09.2023

Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:00

2023-09-15T19:00

2023-09-15T19:33

космос - риа наука

байконур (город)

олег кононенко

николай чуб

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую станцию, на околоземную орбиту, сообщил корреспондент РИА Новости. "Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.Ракета взлетела со стартовой площадки № 31 на Байконуре в 18:44 мск. Теперь корабль, отделившийся от ее третьей ступени, начнет самостоятельный полет к МКС. Время в пути должно составить чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21:56 мск.В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко — командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Чуб и О'Хара летят в космос впервые. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара — полгода. Командир российского отряда по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html

байконур (город)

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космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб