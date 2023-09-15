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Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту - РИА Новости, 15.09.2023
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19:00 15.09.2023 (обновлено: 19:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/soyuz-1896611849.html
Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту - РИА Новости, 15.09.2023
Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:00
2023-09-15T19:33
космос - риа наука
байконур (город)
олег кононенко
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую станцию, на околоземную орбиту, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Есть отделение транспортного пилотируемого корабля &quot;Союз МС-24&quot;. Транспортный пилотируемый корабль &quot;Союз МС-24&quot; выведен на орбиту искусственного спутника Земли&quot;, — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.Ракета взлетела со стартовой площадки № 31 на Байконуре в 18:44 мск. Теперь корабль, отделившийся от ее третьей ступени, начнет самостоятельный полет к МКС. Время в пути должно составить чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21:56 мск.В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко — командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Чуб и О'Хара летят в космос впервые. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара — полгода. Командир российского отряда по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html
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космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб
Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой вышел на орбиту

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на космодроме Байконур
Установка на стартовый стол ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-24 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Установка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на космодроме Байконур. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую станцию, на околоземную орбиту, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.

Ракета взлетела со стартовой площадки № 31 на Байконуре в 18:44 мск. Теперь корабль, отделившийся от ее третьей ступени, начнет самостоятельный полет к МКС. Время в пути должно составить чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21:56 мск.
В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко — командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара — полгода. Командир российского отряда по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос.
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)Олег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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