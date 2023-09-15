Корабль "Союз МС-24" вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой вышел на орбиту
© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на космодроме Байконур
Установка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-24" на космодроме Байконур. Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, летящими на Международную космическую станцию, на околоземную орбиту, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.
Ракета взлетела со стартовой площадки № 31 на Байконуре в 18:44 мск. Теперь корабль, отделившийся от ее третьей ступени, начнет самостоятельный полет к МКС. Время в пути должно составить чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21:56 мск.
В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко — командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара — полгода. Командир российского отряда по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос.