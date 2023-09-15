https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896613796.html

Ярославская область заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией

Ярославская область заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 15.09.2023

Ярославская область заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией

Ярославская область заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Арменией, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:16

2023-09-15T19:16

2023-09-15T19:18

ярославская область

экономика

ярославская область

армения

россия

вагаршак арутюнян

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Ярославская область заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Арменией, заявил губернатор региона Михаил Евраев. По данным правительства Ярославской области, Евраев встретился с представителями бизнес-кругов Армении. Мероприятие прошло на площадке представительства правительства Ярославской области при правительстве РФ в Москве при участии посла Армении в России Вагаршака Арутюняна. На встрече состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. "У Ярославской области и Армении много направлений для взаимодействия. Мы абсолютно открыты для сотрудничества, заинтересованы в привлечении инвесторов, в расширении экспорта продукции наших производителей, в установлении прямых взаимовыгодных контактов между бизнесом", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, одним из приоритетных направлений для инвестиций является туристическая отрасль. Значимый ежегодный рост турпотока, выгодное географическое положение Ярославской области, максимальное содействие со стороны правительства области делают это направление привлекательным для бизнеса. Регион в 2022 году посетили около 8 миллионов туристов, по итогам текущего года эта цифра может быть значительно выше, отметил Евраев. Ярославский губернатор отметил и большой потенциал для инвестиций в агропромышленной сфере. Арутюнян отметил, что команда правительства Ярославской области во главе с губернатором "отлично работает", и выразил мнение, что Армения и Ярославская область расширят круг взаимодействия, а бизнес найдет для себя взаимовыгодные предложения. В ходе беседы Евраев поддержал предложение посла о проведении в Ярославской области заседания армянского бизнес-клуба "Киликия".

https://ria.ru/20230728/indeks-1886960375.html

https://ria.ru/20230828/zarplata-1892732323.html

ярославская область

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, армения, россия, вагаршак арутюнян, михаил евраев