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США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины - РИА Новости, 15.09.2023
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19:28 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/snaryady-1896615745.html
США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины
США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины - РИА Новости, 15.09.2023
США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины
Замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант подтвердил планы нарастить производство применяемых на Украине 155-миллиметровых артиллерийских... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:28
2023-09-15T19:28
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант подтвердил планы нарастить производство применяемых на Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч в месяц в 2025 году. Он сообщил, что сейчас ежемесячный выпуск составляет 28 тысяч – в два раза больше, чем было "шесть-восемь месяцев назад". "В 2025 году мы будем на 100 тысячах в месяц", - сказал Лаплант. В Пентагоне в августе говорили, что отправили на Украину более 2 миллионов таких снарядов для орудий западного образца. Из-за дефицита унитарных боеприпасов американцы перешли на поставки кластерных снарядов, назвав это временной мерой на время наращивания производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, пентагон
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон
США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины

США намерены довести выпуск снарядов калибра 155 мм до ста тысяч в 2025 году

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант подтвердил планы нарастить производство применяемых на Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч в месяц в 2025 году.
Он сообщил, что сейчас ежемесячный выпуск составляет 28 тысяч – в два раза больше, чем было "шесть-восемь месяцев назад".
«
"В 2025 году мы будем на 100 тысячах в месяц", - сказал Лаплант.
В Пентагоне в августе говорили, что отправили на Украину более 2 миллионов таких снарядов для орудий западного образца. Из-за дефицита унитарных боеприпасов американцы перешли на поставки кластерных снарядов, назвав это временной мерой на время наращивания производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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