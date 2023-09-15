https://ria.ru/20230915/snaryady-1896615745.html

США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины

США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины - РИА Новости, 15.09.2023

США намерены нарастить выпуск снарядов для Украины

Замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант подтвердил планы нарастить производство применяемых на Украине 155-миллиметровых артиллерийских... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:28

2023-09-15T19:28

2023-09-15T19:28

в мире

украина

россия

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант подтвердил планы нарастить производство применяемых на Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч в месяц в 2025 году. Он сообщил, что сейчас ежемесячный выпуск составляет 28 тысяч – в два раза больше, чем было "шесть-восемь месяцев назад". "В 2025 году мы будем на 100 тысячах в месяц", - сказал Лаплант. В Пентагоне в августе говорили, что отправили на Украину более 2 миллионов таких снарядов для орудий западного образца. Из-за дефицита унитарных боеприпасов американцы перешли на поставки кластерных снарядов, назвав это временной мерой на время наращивания производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230915/kurs-1896605234.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, пентагон