https://ria.ru/20230915/sk-1896625185.html

В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки

В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки - РИА Новости, 15.09.2023

В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки

Следователи возбудили уголовное дело в подмосковном Реутове, где четырехлетняя девочка травмировала кисть на эскалаторе в одном из торговых центров, сообщается... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:26

2023-09-15T20:26

2023-09-15T20:27

происшествия

реутов

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в подмосковном Реутове, где четырехлетняя девочка травмировала кисть на эскалаторе в одном из торговых центров, сообщается в телеграм-канале СУСК России по Московской области. "Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием 4-летнего ребёнка в торговом центре", - говорится в сообщении. Отмечается, что 14 сентября девочка вместе с родителями спускалась по эскалатору в одном из торговых центров Реутова, потеряла равновесие и упала. В подмосковной прокуратуре уточнили, что в результате левая кисть ребенка застряла между гребенной и полом эскалатора, "от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев". Девочку доставили в медицинское учреждение. "В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Реутов, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий ответственных должностных лиц юридического лица по обеспечению безопасности малолетних лиц. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты следственной проверки.

https://ria.ru/20230914/izbienie-1896293325.html

https://ria.ru/20230915/mchs-1896624652.html

реутов

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, реутов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)