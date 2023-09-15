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В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания - РИА Новости, 15.09.2023
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17:25 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sk-1896593691.html
В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания
В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания - РИА Новости, 15.09.2023
В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания
Мужчина выпал из окна горящего многоэтажного жилого дома в Ставрополе и разбился, по факту его гибели организована проверка, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:25
2023-09-15T17:25
происшествия
ставрополь
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 15 сен – РИА Новости. Мужчина выпал из окна горящего многоэтажного жилого дома в Ставрополе и разбился, по факту его гибели организована проверка, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже, уточнили РИА Новости в ведомстве. "Проживающий в данной квартире мужчина попытался спастись через окно, однако сорвался и упал на землю. С множественными травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался", – информирует следком в телеграм-канале. В следственном отделе по Промышленному району Ставрополя организована проверка по факту смерти мужчины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230914/izbienie-1896293325.html
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания

СУСК: в Ставрополе мужчина выпал из окна многоэтажного горящего дома и разбился

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 сен – РИА Новости. Мужчина выпал из окна горящего многоэтажного жилого дома в Ставрополе и разбился, по факту его гибели организована проверка, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю.
Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже, уточнили РИА Новости в ведомстве.
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"Проживающий в данной квартире мужчина попытался спастись через окно, однако сорвался и упал на землю. С множественными травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался", – информирует следком в телеграм-канале.
В следственном отделе по Промышленному району Ставрополя организована проверка по факту смерти мужчины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСтавропольРоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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