https://ria.ru/20230915/sk-1896593691.html

В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания

В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания - РИА Новости, 15.09.2023

В Ставрополе мужчина выпал из окна 12-го этажа горящего здания

Мужчина выпал из окна горящего многоэтажного жилого дома в Ставрополе и разбился, по факту его гибели организована проверка, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:25

2023-09-15T17:25

2023-09-15T17:25

происшествия

ставрополь

россия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 15 сен – РИА Новости. Мужчина выпал из окна горящего многоэтажного жилого дома в Ставрополе и разбился, по факту его гибели организована проверка, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже, уточнили РИА Новости в ведомстве. "Проживающий в данной квартире мужчина попытался спастись через окно, однако сорвался и упал на землю. С множественными травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался", – информирует следком в телеграм-канале. В следственном отделе по Промышленному району Ставрополя организована проверка по факту смерти мужчины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230914/izbienie-1896293325.html

https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html

ставрополь

россия

ставропольский край

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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)