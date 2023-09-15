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СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу - РИА Новости, 15.09.2023
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09:31 15.09.2023 (обновлено: 11:12 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/shufrichu-1896457045.html
СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу
СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:31
2023-09-15T11:12
в мире
украина
россия
нестор шуфрич
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "Его подозревают в государственной измене", — уточнило издание. Следствие утверждает, что Шуфрич якобы сотрудничал с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, которого украинские власти называют "сотрудником ФСБ". "Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича", — приводит слова источника издание.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии запретили по решению суда.
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в мире, украина, россия, нестор шуфрич, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Нестор Шуфрич, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу

"Украинская правда": СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу

© Фото : СБУОбыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : СБУ
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
«
"Его подозревают в государственной измене", — уточнило издание.
Следствие утверждает, что Шуфрич якобы сотрудничал с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, которого украинские власти называют "сотрудником ФСБ".
"Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича", — приводит слова источника издание.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии запретили по решению суда.
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