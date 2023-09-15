https://ria.ru/20230915/shufrichu-1896457045.html

СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу

СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:31

2023-09-15T09:31

2023-09-15T11:12

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "Его подозревают в государственной измене", — уточнило издание. Следствие утверждает, что Шуфрич якобы сотрудничал с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, которого украинские власти называют "сотрудником ФСБ". "Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича", — приводит слова источника издание.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии запретили по решению суда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, нестор шуфрич, служба безопасности украины, верховная рада украины