СМИ: СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу
"Украинская правда": СБУ пришла с обысками к депутату Рады Шуфричу
© Фото : СБУОбыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
© Фото : СБУ
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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"Его подозревают в государственной измене", — уточнило издание.
Следствие утверждает, что Шуфрич якобы сотрудничал с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, которого украинские власти называют "сотрудником ФСБ".
"Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича", — приводит слова источника издание.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии запретили по решению суда.