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Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
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11:15 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/shufrich-1896478348.html
Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене
Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в государственной измене депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:15
2023-09-15T11:15
в мире
украина
нестор шуфрич
сергей лещенко
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в государственной измене депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем телеграм-канале. "Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены - преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 УК Украины, а именно "в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц", - написал Лещенко. Ранее в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками. Позднее украинское агентство УНИАН опубликовало фото с обысков, в результате которых у депутата нашли советские медали с георгиевскими лентами, кители, удостоверения.
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в мире, украина, нестор шуфрич, сергей лещенко, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Нестор Шуфрич, Сергей Лещенко, Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене

Генпрокуратура Украины обвинила депутата Рады Шуфрича в госизмене

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Нестор Шуфрич. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в государственной измене депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.
"Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены - преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 УК Украины, а именно "в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц", - написал Лещенко.
Ранее в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками. Позднее украинское агентство УНИАН опубликовало фото с обысков, в результате которых у депутата нашли советские медали с георгиевскими лентами, кители, удостоверения.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича
5 сентября, 12:21
 
В миреУкраинаНестор ШуфричСергей ЛещенкоВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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