https://ria.ru/20230915/shufrich-1896478348.html

Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене

Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023

Украинского депутата Шуфрича обвинили в госизмене

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в государственной измене депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:15

2023-09-15T11:15

2023-09-15T11:15

в мире

украина

нестор шуфрич

сергей лещенко

верховная рада украины

генеральная прокуратура украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в государственной измене депутату Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, сообщил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем телеграм-канале. "Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены - преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 УК Украины, а именно "в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору группой лиц", - написал Лещенко. Ранее в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками. Позднее украинское агентство УНИАН опубликовало фото с обысков, в результате которых у депутата нашли советские медали с георгиевскими лентами, кители, удостоверения.

https://ria.ru/20230905/rabinovich-1894263412.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нестор шуфрич, сергей лещенко, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, оппозиционная платформа - за жизнь