https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html

"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах

"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах - РИА Новости, 15.09.2023

"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах

Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:55

2023-09-15T14:55

2023-09-15T14:55

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

культура

новости культуры

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "ООО "ИВИ.РУ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о каких картинах идет речь. Это уже третий протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию дважды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230815/shtraf-1890185288.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры