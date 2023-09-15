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"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах - РИА Новости, 15.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:55 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896546574.html
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах - РИА Новости, 15.09.2023
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:55
2023-09-15T14:55
технологии
москва
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "ООО "ИВИ.РУ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о каких картинах идет речь. Это уже третий протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию дважды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры
Технологии, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура, Новости культуры
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах

Суд в третий раз оштрафовал "Иви" за ЛГБТ-сцены в фильмах на миллион рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСайт онлайн-кинотеатра IVI
Сайт онлайн-кинотеатра IVI - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде.
«
"ООО "ИВИ.РУ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказал собеседник агентства.
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"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"
15 августа, 13:16
В суде не уточнили, о каких картинах идет речь.
Это уже третий протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию дважды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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