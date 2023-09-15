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"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах - РИА Новости, 15.09.2023
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:55
2023-09-15T14:55
2023-09-15T14:55
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр "Иви" за показ двух фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", сообщили РИА Новости в суде. "ООО "ИВИ.РУ" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о каких картинах идет речь. Это уже третий протокол на "Иви" по данной статье КоАП. Ранее на компанию дважды накладывали миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
https://ria.ru/20230815/shtraf-1890185288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры
Технологии, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура, Новости культуры
"Иви" в третий раз оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильмах
Суд в третий раз оштрафовал "Иви" за ЛГБТ-сцены в фильмах на миллион рублей