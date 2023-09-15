https://ria.ru/20230915/shkola-1896524819.html

В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы

В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы - РИА Новости, 15.09.2023

В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы

Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:56

2023-09-15T13:56

2023-09-15T17:09

общество

екатеринбург

орджоникидзевский район

россия

школа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию", — заявила собеседница агентства.По ее словам, поиск новых учителей продолжается. При этом учебный процесс идет в полном объеме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие преподаватели. Всего в учебном заведении работают 70 учителей.Департамент образования администрации Екатеринбурга держит ситуацию на контроле. Руководство школы и управление образования Орджоникидзевского района провели встречу с родителями учеников, где ответили на интересующие их вопросы.

https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html

екатеринбург

орджоникидзевский район

россия

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общество, екатеринбург, орджоникидзевский район, россия, школа