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В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы - РИА Новости, 15.09.2023
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:56
2023-09-15T13:56
2023-09-15T17:09
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию", — заявила собеседница агентства.По ее словам, поиск новых учителей продолжается. При этом учебный процесс идет в полном объеме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие преподаватели. Всего в учебном заведении работают 70 учителей.Департамент образования администрации Екатеринбурга держит ситуацию на контроле. Руководство школы и управление образования Орджоникидзевского района провели встречу с родителями учеников, где ответили на интересующие их вопросы.
https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html
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общество, екатеринбург, орджоникидзевский район, россия, школа
Общество, Екатеринбург, Орджоникидзевский район, Россия, Школа
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
Из школы в Екатеринбурге уволились 12 учителей, им ищут замену