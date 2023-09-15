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В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы - РИА Новости, 15.09.2023
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13:56 15.09.2023 (обновлено: 17:09 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/shkola-1896524819.html
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы - РИА Новости, 15.09.2023
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы
Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:56
2023-09-15T17:09
общество
екатеринбург
орджоникидзевский район
россия
школа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.&quot;В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию&quot;, — заявила собеседница агентства.По ее словам, поиск новых учителей продолжается. При этом учебный процесс идет в полном объеме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие преподаватели. Всего в учебном заведении работают 70 учителей.Департамент образования администрации Екатеринбурга держит ситуацию на контроле. Руководство школы и управление образования Орджоникидзевского района провели встречу с родителями учеников, где ответили на интересующие их вопросы.
https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html
екатеринбург
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общество, екатеринбург, орджоникидзевский район, россия, школа
Общество, Екатеринбург, Орджоникидзевский район, Россия, Школа
В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы

Из школы в Екатеринбурге уволились 12 учителей, им ищут замену

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКабинет начальных классов
Кабинет начальных классов - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кабинет начальных классов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Более десяти учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
«

"В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию", — заявила собеседница агентства.

По ее словам, поиск новых учителей продолжается. При этом учебный процесс идет в полном объеме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие преподаватели. Всего в учебном заведении работают 70 учителей.
Департамент образования администрации Екатеринбурга держит ситуацию на контроле. Руководство школы и управление образования Орджоникидзевского района провели встречу с родителями учеников, где ответили на интересующие их вопросы.
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ОбществоЕкатеринбургОрджоникидзевский районРоссияШкола
 
 
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