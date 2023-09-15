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Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 15.09.2023
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14:56 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html
Евросоюз расширил санкции против Ирана
Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 15.09.2023
Евросоюз расширил санкции против Ирана
Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране, говорится в публикации в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:56
2023-09-15T14:56
в мире
иран
великобритания
сша
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране, говорится в публикации в официальном журнале ЕС. Новыми фигурантами санкционного списка стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур в этой стране. ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны. В частности, санкции вводились за подавление беспорядков, произошедших в Иране осенью 2022 года. С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль в поддержке протестующих.
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в мире, иран, великобритания, сша, евросоюз
В мире, Иран, Великобритания, США, Евросоюз
Евросоюз расширил санкции против Ирана

ЕС расширил персональные санкции против Ирана за якобы нарушения прав человека

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране, говорится в публикации в официальном журнале ЕС.
Новыми фигурантами санкционного списка стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур в этой стране.
ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны. В частности, санкции вводились за подавление беспорядков, произошедших в Иране осенью 2022 года.
С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль в поддержке протестующих.
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