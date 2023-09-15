https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

Евросоюз расширил санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 15.09.2023

Евросоюз расширил санкции против Ирана

Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране, говорится в публикации в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:56

2023-09-15T14:56

2023-09-15T14:56

в мире

иран

великобритания

сша

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране, говорится в публикации в официальном журнале ЕС. Новыми фигурантами санкционного списка стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур в этой стране. ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны. В частности, санкции вводились за подавление беспорядков, произошедших в Иране осенью 2022 года. С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль в поддержке протестующих.

https://ria.ru/20230915/iran-1896542475.html

иран

великобритания

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, великобритания, сша, евросоюз