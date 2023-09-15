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В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии - РИА Новости, 15.09.2023
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11:04 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html
В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии
В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии - РИА Новости, 15.09.2023
В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии
Депутат немецкого бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала снять санкции с России, потому что они вредят самой Германии. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:04
2023-09-15T11:04
в мире
германия
севим дагделен
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала снять санкции с России, потому что они вредят самой Германии. "Давно пора покончить с саморазрушительными санкциями, которые не бьют по России и не помогают Украине, а возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии", - написала Дагделен на своей странице в Facebook*.По словам депутата, последствия "экономической войны", которую ведет правительство Германии против России, ухудшают ситуацию только в самой ФРГ, в стране растет число банкротств, в сфере общественного питания "под угрозой банкротства каждое десятое предприятие", это более 14 тысяч предприятий. "А Россия, которую министр иностранных дел от партии "Зеленых" (Анналена) Бербок и правительство "Светофор" (разговорное название правительственной партийной коалиции) хотят разорить санкциями? Экономические показатели России растут, доходы от продажи нефти высоки, а ее военный потенциал - одна из главных заявленных целей экономической войны - практически не затронут", - добавила депутат. Ранее Дагделен сравнила политику немецкого правительства с камикадзе и обратила внимание на то, что экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается. По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в России, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год. В прошлом году Германия и Европа в целом столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоемкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html
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в мире, германия, севим дагделен, россия, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Севим Дагделен, Россия, Санкции в отношении России
В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии

Депутат бундестага призвал снять санкции с России санкции, которые вредят ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала снять санкции с России, потому что они вредят самой Германии.
"Давно пора покончить с саморазрушительными санкциями, которые не бьют по России и не помогают Украине, а возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии", - написала Дагделен на своей странице в Facebook*.
По словам депутата, последствия "экономической войны", которую ведет правительство Германии против России, ухудшают ситуацию только в самой ФРГ, в стране растет число банкротств, в сфере общественного питания "под угрозой банкротства каждое десятое предприятие", это более 14 тысяч предприятий.
"А Россия, которую министр иностранных дел от партии "Зеленых" (Анналена) Бербок и правительство "Светофор" (разговорное название правительственной партийной коалиции) хотят разорить санкциями? Экономические показатели России растут, доходы от продажи нефти высоки, а ее военный потенциал - одна из главных заявленных целей экономической войны - практически не затронут", - добавила депутат.
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Ранее Дагделен сравнила политику немецкого правительства с камикадзе и обратила внимание на то, что экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается. По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в России, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год.
В прошлом году Германия и Европа в целом столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоемкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГерманияСевим ДагделенРоссияСанкции в отношении России
 
 
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