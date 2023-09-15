https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html

В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии

В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии - РИА Новости, 15.09.2023

В бундестаге призвали снять с России санкции, которые вредят Германии

Депутат немецкого бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала снять санкции с России, потому что они вредят самой Германии. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:04

2023-09-15T11:04

2023-09-15T11:04

в мире

германия

севим дагделен

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала снять санкции с России, потому что они вредят самой Германии. "Давно пора покончить с саморазрушительными санкциями, которые не бьют по России и не помогают Украине, а возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии", - написала Дагделен на своей странице в Facebook*.По словам депутата, последствия "экономической войны", которую ведет правительство Германии против России, ухудшают ситуацию только в самой ФРГ, в стране растет число банкротств, в сфере общественного питания "под угрозой банкротства каждое десятое предприятие", это более 14 тысяч предприятий. "А Россия, которую министр иностранных дел от партии "Зеленых" (Анналена) Бербок и правительство "Светофор" (разговорное название правительственной партийной коалиции) хотят разорить санкциями? Экономические показатели России растут, доходы от продажи нефти высоки, а ее военный потенциал - одна из главных заявленных целей экономической войны - практически не затронут", - добавила депутат. Ранее Дагделен сравнила политику немецкого правительства с камикадзе и обратила внимание на то, что экономика Российской Федерации стремится к суверенитету и, вопреки санкциям, развивается. По словам Дагделен, "беспощадный идеализм" в немецких дебатах затмевает представление о реальности, в которой экономика Германии в последнем квартале упала на 0,3%, всей Еврозоне угрожает стагнация, в то время как в России, несмотря на санкции, прогнозируется экономический рост в 2,5% в год. В прошлом году Германия и Европа в целом столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоемкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

германия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, севим дагделен, россия, санкции в отношении россии