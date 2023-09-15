https://ria.ru/20230915/samokhodka-1896536628.html

На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ

На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ

Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:38

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896536509.html

https://ria.ru/20230915/ataki-1896535177.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, харьковская область