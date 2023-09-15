Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 15.09.2023 (обновлено: 14:38 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/samokhodka-1896536628.html
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ
Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
сша
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891259116_0:294:2687:1806_1920x0_80_0_0_dd394c7552b098b146199fd1fbddc04a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896536509.html
https://ria.ru/20230915/ataki-1896535177.html
россия
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891259116_0:143:2419:1957_1920x0_80_0_0_3a4ef0664d5a93a47e09cb4673e3a8e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Харьковская область
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ

На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу М777 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России ведет огонь на Купянском направлении
ВС России ведет огонь на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВС России ведет огонь на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 14:29
«
"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сводке министерства.
Также в районе населенного пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.
ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреСШАХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала