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На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ
Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сводке министерства.Также в районе населенного пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896536509.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Харьковская область
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу ВСУ
На Купянском направлении ВС России уничтожили самоходку М109 и гаубицу М777 ВСУ