https://ria.ru/20230915/rubl-1896528942.html

Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ

Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023

Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ

Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:11

2023-09-15T14:11

2023-09-15T14:11

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск упал на 63 копейки, до 96,71 рубля, евро – на 84 копейки, до 102,98 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,26 рубля. До решения ЦБ РФ по состоянию на 13.29 мск доллар, в частности, падал чуть более, чем на 1 рубль. Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа