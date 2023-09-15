https://ria.ru/20230915/rubl-1896528942.html
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 15.09.2023
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:11
2023-09-15T14:11
2023-09-15T14:11
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск упал на 63 копейки, до 96,71 рубля, евро – на 84 копейки, до 102,98 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,26 рубля. До решения ЦБ РФ по состоянию на 13.29 мск доллар, в частности, падал чуть более, чем на 1 рубль. Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки лишь на 1 процентный пункт
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск упал на 63 копейки, до 96,71 рубля, евро – на 84 копейки, до 102,98 рубля, юаня – на 9 копеек, до 13,26 рубля.
До решения ЦБ РФ по состоянию на 13.29 мск доллар, в частности, падал чуть более, чем на 1 рубль.
Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента