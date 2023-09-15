https://ria.ru/20230915/rozhdaemost-1896629034.html
В России рождаемость в июле снизилась на три процента
В России рождаемость в июле снизилась на три процента - РИА Новости, 15.09.2023
В России рождаемость в июле снизилась на три процента
Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность - выросла на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:50
2023-09-15T20:50
2023-09-15T20:51
здоровье - общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность - выросла на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. В июле текущего года появился на свет 110 491 человек против 113 946 человек годом ранее. Что касается смертности, то в июле этого года умерло 135 277 человек (131 763 человека в июле 2022 году). В январе-июле рождаемость в России снизилась на 3% год к году - 726,6 тысячи новорожденных за первые семь месяцев 2023 года против 749,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Смертность в январе-июле снизилась на 11%: число умерших составило почти 1,023 миллиона человек против 1,15 миллиона в прошлом году. Естественная убыль населения в первые семь месяцев текущего года составила 297 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 401,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-июле снизилась почти на 26% в годовом выражении.
https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html
https://ria.ru/20230906/smertnost-1894620882.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России рождаемость в июле снизилась на три процента
Росстат: в России рождаемость в июле снизилась на 3%, смертность выросла на 2,7%
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность - выросла на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата.
В июле текущего года появился на свет 110 491 человек против 113 946 человек годом ранее. Что касается смертности, то в июле этого года умерло 135 277 человек (131 763 человека в июле 2022 году).
Путин оценил ситуацию в сфере рождаемости в России
В январе-июле рождаемость в России снизилась на 3% год к году - 726,6 тысячи новорожденных за первые семь месяцев 2023 года против 749,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.
Смертность в январе-июле снизилась на 11%: число умерших составило почти 1,023 миллиона человек против 1,15 миллиона в прошлом году.
Естественная убыль населения в первые семь месяцев текущего года составила 297 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 401,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-июле снизилась почти на 26% в годовом выражении.
Власти Дагестана сообщили о снижении младенческой смертности в регионе