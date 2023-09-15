Рейтинг@Mail.ru
Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:21 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ravvin-1896606325.html
Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем
Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем - РИА Новости, 15.09.2023
Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем
Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич рассказал РИА Новости, что у общины не... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:21
2023-09-15T18:21
религия
адольф шаевич
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130946/88/1309468881_0:184:3130:1945_1920x0_80_0_0_2a33113237f958daaff32bbbd4d53035.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич рассказал РИА Новости, что у общины не было бы возражений, если бы праздник Рош ха-Шана - иудейский новый год - стал выходным днем, но особой необходимости в этом нет."Возражений, думаю, ни у кого бы не было, если бы праздник Рош ха-Шана сделали бы выходным днем, но тут довольно сложно, все-таки у нас многоконфессиональная страна. Если все праздничные дни в разных конфессиях сделать нерабочими, для экономики это будет не очень здорово. Да и никогда, по-моему, даже не возникало никаких особых мыслей по этому поводу. В советское время любая религия была не в почете. А когда началась перестройка и мы получили возможность для возрождения общины, все очень спокойно относились к верующим людям. Если праздник выпадал на рабочий день по календарю, то на предприятиях отпускали, а потом отрабатывали", - рассказал раввин, отвечая на вопрос, нужно ли сделать праздник Рош ха-Шана сделать выходным днем.Раввин отметил, что в календарный новый год обычно сдают годовые отчеты, у иудеев в новый год "тоже годовой отчет, но перед Всевышним"."В этот день начинается суд над человечеством. Всевышний милостив, и мы надеемся на его милосердие. Целый месяц дается нам на размышления, чтобы подготовить себя к тому, что нужно будет отчитаться перед Всевышним, чтобы получить возможность быть записанным в "Книгу жизни" на следующий год. Поэтому иудеи с духовным подъемом встречают этот праздник", - сказал Шаевич.Еврейский Новый год - Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. Иудеи отметят наступление 5784 года. По традиции в праздник Рош ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени.
https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/putin-1896468531.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130946/88/1309468881_0:0:3125:2344_1920x0_80_0_0_48c0a522f05723456bccc1e67450e55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адольф шаевич, религия
Религия, Адольф Шаевич, Религия
Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем

Раввин Шаевич: необходимости делать праздник Рош ха-Шана выходным днем нет

© Фото : фото предоставлено пресс-службой КЕРООРГлава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, главный раввин Адольф Шаевич
Глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, главный раввин Адольф Шаевич - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : фото предоставлено пресс-службой КЕРООР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич рассказал РИА Новости, что у общины не было бы возражений, если бы праздник Рош ха-Шана - иудейский новый год - стал выходным днем, но особой необходимости в этом нет.
"Возражений, думаю, ни у кого бы не было, если бы праздник Рош ха-Шана сделали бы выходным днем, но тут довольно сложно, все-таки у нас многоконфессиональная страна. Если все праздничные дни в разных конфессиях сделать нерабочими, для экономики это будет не очень здорово. Да и никогда, по-моему, даже не возникало никаких особых мыслей по этому поводу. В советское время любая религия была не в почете. А когда началась перестройка и мы получили возможность для возрождения общины, все очень спокойно относились к верующим людям. Если праздник выпадал на рабочий день по календарю, то на предприятиях отпускали, а потом отрабатывали", - рассказал раввин, отвечая на вопрос, нужно ли сделать праздник Рош ха-Шана сделать выходным днем.
Еврейский Новый год - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции
12 сентября, 15:33
Раввин отметил, что в календарный новый год обычно сдают годовые отчеты, у иудеев в новый год "тоже годовой отчет, но перед Всевышним".
"В этот день начинается суд над человечеством. Всевышний милостив, и мы надеемся на его милосердие. Целый месяц дается нам на размышления, чтобы подготовить себя к тому, что нужно будет отчитаться перед Всевышним, чтобы получить возможность быть записанным в "Книгу жизни" на следующий год. Поэтому иудеи с духовным подъемом встречают этот праздник", - сказал Шаевич.
Еврейский Новый год - Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. Иудеи отметят наступление 5784 года. По традиции в праздник Рош ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Вчера, 10:43
 
РелигияАдольф ШаевичРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала