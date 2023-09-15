https://ria.ru/20230915/ravvin-1896606325.html

Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем

Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем - РИА Новости, 15.09.2023

Раввин Шаевич рассказал, нужно ли делать еврейский новый год выходным днем

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич рассказал РИА Новости, что у общины не... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:21

2023-09-15T18:21

2023-09-15T18:21

религия

адольф шаевич

религия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич рассказал РИА Новости, что у общины не было бы возражений, если бы праздник Рош ха-Шана - иудейский новый год - стал выходным днем, но особой необходимости в этом нет."Возражений, думаю, ни у кого бы не было, если бы праздник Рош ха-Шана сделали бы выходным днем, но тут довольно сложно, все-таки у нас многоконфессиональная страна. Если все праздничные дни в разных конфессиях сделать нерабочими, для экономики это будет не очень здорово. Да и никогда, по-моему, даже не возникало никаких особых мыслей по этому поводу. В советское время любая религия была не в почете. А когда началась перестройка и мы получили возможность для возрождения общины, все очень спокойно относились к верующим людям. Если праздник выпадал на рабочий день по календарю, то на предприятиях отпускали, а потом отрабатывали", - рассказал раввин, отвечая на вопрос, нужно ли сделать праздник Рош ха-Шана сделать выходным днем.Раввин отметил, что в календарный новый год обычно сдают годовые отчеты, у иудеев в новый год "тоже годовой отчет, но перед Всевышним"."В этот день начинается суд над человечеством. Всевышний милостив, и мы надеемся на его милосердие. Целый месяц дается нам на размышления, чтобы подготовить себя к тому, что нужно будет отчитаться перед Всевышним, чтобы получить возможность быть записанным в "Книгу жизни" на следующий год. Поэтому иудеи с духовным подъемом встречают этот праздник", - сказал Шаевич.Еврейский Новый год - Рош ха-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году праздник начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября. Иудеи отметят наступление 5784 года. По традиции в праздник Рош ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени.

https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/putin-1896468531.html

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2023

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

адольф шаевич, религия