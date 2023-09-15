https://ria.ru/20230915/rassledovanie-1896480429.html

В США начали расследование из-за решения Маска по Starlink в районе Крыма

В США начали расследование из-за решения Маска по Starlink в районе Крыма - РИА Новости, 15.09.2023

В США начали расследование из-за решения Маска по Starlink в районе Крыма

Сенатский комитет по вооруженным силам США начал расследование в связи с действиями предпринимателя Илона Маска, который ограничил работу спутниковой сети... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:26

2023-09-15T11:26

2023-09-15T11:26

илон маск

технологии

вооруженные силы сша

россия

в мире

республика крым

starlink

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сенатский комитет по вооруженным силам США начал расследование в связи с действиями предпринимателя Илона Маска, который ограничил работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, передает агентство Блумберг. "Сенатский комитет по вооруженным силам изучает проблемы в сфере национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает председатель комитета Джек Рид, ситуация показала "серьезные проблемы с ответственностью за национальную безопасность". "Комитет активно изучает этот вопрос со всех сторон... Ни Илон Маск, ни какое-либо частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - приводит его слова агентство. Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.

https://ria.ru/20230913/mask-1895990112.html

https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html

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илон маск, технологии, вооруженные силы сша, россия, в мире, республика крым, starlink