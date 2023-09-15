https://ria.ru/20230915/rakety-1896521448.html
В МИД назвали планы США по поставкам ракет Украине эскалацией
В МИД назвали планы США по поставкам ракет Украине эскалацией - РИА Новости, 15.09.2023
В МИД назвали планы США по поставкам ракет Украине эскалацией
Возможные поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не изменят ситуацию на поле боя, но являются результатом безостановочной эскалации ситуации со стороны... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:42
2023-09-15T13:42
2023-09-15T14:09
в мире
сша
украина
сергей рябков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможные поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не изменят ситуацию на поле боя, но являются результатом безостановочной эскалации ситуации со стороны Вашингтона, это путь в пропасть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Безостановочная эскалация. Пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными. Абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по своей сути линия на поддержку киевского режима. Ситуацию на поле боя это не изменит", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать планы США поставить Украине ракеты ATACMS.По его словам, поставка дальнобойных ракет Украине приведет только к тому, что "любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто"."Подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию, потому что, вы понимаете все натовцы, все есовцы и многие так называемые партнеры США ориентируются на их курс. Это осознанная эскалационная линия - она ведет, по большому счету, в пропасть", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, сергей рябков
В мире, США, Украина, Сергей Рябков
В МИД назвали планы США по поставкам ракет Украине эскалацией
Рябков назвал планы США по поставкам ракет Украине безостановочной эскалацией
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможные поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не изменят ситуацию на поле боя, но являются результатом безостановочной эскалации ситуации со стороны Вашингтона, это путь в пропасть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безостановочная эскалация. Пренебрежение очевидными рисками, с этим сопряженными. Абсолютно безоглядная, безудержная, абсурдная по своей сути линия на поддержку киевского режима. Ситуацию на поле боя это не изменит", - сказал Рябков
в ответ на просьбу прокомментировать планы США
поставить Украине ракеты ATACMS.
По его словам, поставка дальнобойных ракет Украине приведет только к тому, что "любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто".
"Подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию, потому что, вы понимаете все натовцы, все есовцы и многие так называемые партнеры США ориентируются на их курс. Это осознанная эскалационная линия - она ведет, по большому счету, в пропасть", - подчеркнул Рябков.
Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель