https://ria.ru/20230915/putin-1896477076.html

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2023

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:10

2023-09-15T11:10

2023-09-15T11:10

россия

владимир путин

вциом

политика

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 18,3%. Деятельность Путина одобряют 74% россиян, тогда как 15,7% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 4 по 10 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, вциом, политика