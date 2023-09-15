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Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2023
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11:10 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/putin-1896477076.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:10
2023-09-15T11:10
россия
владимир путин
вциом
политика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 18,3%. Деятельность Путина одобряют 74% россиян, тогда как 15,7% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 4 по 10 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, владимир путин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Политика
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: 77,7 процента россиян доверяют Путину

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 18,3%.
Деятельность Путина одобряют 74% россиян, тогда как 15,7% заявили о своем неодобрении действий президента.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 4 по 10 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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