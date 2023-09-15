https://ria.ru/20230915/putin-1896477076.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:10
2023-09-15T11:10
2023-09-15T11:10
россия
владимир путин
вциом
политика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 77,7% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 18,3%. Деятельность Путина одобряют 74% россиян, тогда как 15,7% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 4 по 10 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Политика
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: 77,7 процента россиян доверяют Путину