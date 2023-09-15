https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896387506.html

Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике

Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 15.09.2023

Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике

Сервис путешествий при поддержке Минвостокразвития запустил информационный проект, знакомящий гостей с возможностями отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:37

2023-09-15T03:37

2023-09-15T03:37

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новости - туризм

дальний восток

арктика

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отдых в россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сервис путешествий при поддержке Минвостокразвития запустил информационный проект, знакомящий гостей с возможностями отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает "Туту".Туристы смогут спланировать поездку по субъектам РФ. Сейчас их 18: Амурская, Архангельская, Мурманская, Сахалинская, Магаданская области, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский, Приморский, Красноярский края. Также в проекте участвуют республики Коми, Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.В прошлом году в этих регионах побывали 8,8 миллиона туристов.Сервис позволит пользователям узнать стоимость билетов, сезонную загрузку отелей, познакомит с достопримечательностями, гастробрендами и наиболее популярными маршрутами.Регионы смогут видеть динамику развития в сфере туризма, анализировать успехи соседей и перенять эффективные методики привлечения туристов, объясняет замгенерального директора компании "Туту" Игорь Сивец.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, россия, отдых в россии