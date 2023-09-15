https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896387506.html
Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике
Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 15.09.2023
Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике
Сервис путешествий при поддержке Минвостокразвития запустил информационный проект, знакомящий гостей с возможностями отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:37
2023-09-15T03:37
2023-09-15T03:37
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сервис путешествий при поддержке Минвостокразвития запустил информационный проект, знакомящий гостей с возможностями отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает "Туту".Туристы смогут спланировать поездку по субъектам РФ. Сейчас их 18: Амурская, Архангельская, Мурманская, Сахалинская, Магаданская области, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский, Приморский, Красноярский края. Также в проекте участвуют республики Коми, Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.В прошлом году в этих регионах побывали 8,8 миллиона туристов.Сервис позволит пользователям узнать стоимость билетов, сезонную загрузку отелей, познакомит с достопримечательностями, гастробрендами и наиболее популярными маршрутами.Регионы смогут видеть динамику развития в сфере туризма, анализировать успехи соседей и перенять эффективные методики привлечения туристов, объясняет замгенерального директора компании "Туту" Игорь Сивец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, россия, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Арктика, Россия, отдых в России
Для туристов запустили сервис об отдыхе на Дальнем Востоке и в Арктике
Туристам стал доступен новый сервис по планированию отдыха на Дальнем Востоке