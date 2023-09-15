https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896375818.html
В Турции, ОАЭ и на Мальдивах рассказали, за что любят российских туристов
В Турции, ОАЭ и на Мальдивах рассказали, за что любят российских туристов - РИА Новости, 15.09.2023
В Турции, ОАЭ и на Мальдивах рассказали, за что любят российских туристов
Отельеры из Турции, ОАЭ, с Мальдив и Бали рассказали РИА Новости, за что ценят российских туристов и как узнают их на отдыхе. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:07
2023-09-15T04:07
2023-09-15T16:11
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отельеры из Турции, ОАЭ, с Мальдив и Бали рассказали РИА Новости, за что ценят российских туристов и как узнают их на отдыхе."В курортном отеле легко определить, кто из гостей россиянин. Они предпочитают одежду известных брендов. Даже пляж и зона у бассейна превращаются в импровизированный подиум", — рассказывает управляющий отеля METT Hotels & Resorts Bodrum Арслан Чолак.Еще, по его словам, россияне заказывают много напитков и приглашают других присоединиться к их компании."Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне. Многие проводят вечера в караоке-баре", — говорит эксперт. Он отмечает, что часто гости из России выглядят моложе своих лет.В Дубай россияне чаще всего приезжают семьями и останавливаются на длительный срок. Их интересуют море, развлечения и шопинг. Причем для гостей из РФ важно отличное обслуживание, отмечает руководитель отдела продаж и развития бизнеса Caesars Palace Dubai Бассем Сауди. Требования россиян заставляют туротрасль повышать качество услуг в ОАЭ, считает отельер.На Мальдивах россияне используют все возможности отдыха. Как на суше — при посещении ресторанов, спа-центров, дегустаций, — так и на воде: гости ездят на рыбалку, занимаются дайвингом, снорклингом. "У туристов из РФ нет ощущения упущенных возможностей", — считает генеральный менеджер Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushi Стивен Стефаниук.Кроме того, по его словам, россияне часто остаются в отеле на длительное время и предпочитают высококлассное обслуживание, ценят роскошь и готовы за нее платить. Они активно пользуются услугами гостиницы: ресторанами, спа-центрами, развлечениями.Генеральный директор отеля Nirjhara на Бали Алехандро Руэда отметил, что наши соотечественники любознательны и предпочитают отдых-приключение. "Российские гости вносят значительный вклад в туристическую индустрию Бали, играя важную роль в процветании этого острова", — сказал он.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, оаэ, бали, мальдивы, отели, гостиницы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Бали, Мальдивы, Отели, Гостиницы, куда можно лететь, Отдых на море
В Турции, ОАЭ и на Мальдивах рассказали, за что любят российских туристов
Отельеры Турции, ОАЭ и Мальдив рассказали, за что ценят российских туристов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отельеры из Турции, ОАЭ, с Мальдив и Бали рассказали РИА Новости, за что ценят российских туристов и как узнают их на отдыхе.
"В курортном отеле легко определить, кто из гостей россиянин. Они предпочитают одежду известных брендов. Даже пляж и зона у бассейна превращаются в импровизированный подиум", — рассказывает управляющий отеля METT Hotels & Resorts Bodrum Арслан Чолак.
Еще, по его словам, россияне заказывают много напитков и приглашают других присоединиться к их компании.
"Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне. Многие проводят вечера в караоке-баре", — говорит эксперт. Он отмечает, что часто гости из России выглядят моложе своих лет.
В Дубай
россияне чаще всего приезжают семьями и останавливаются на длительный срок. Их интересуют море, развлечения и шопинг. Причем для гостей из РФ
важно отличное обслуживание, отмечает руководитель отдела продаж и развития бизнеса Caesars Palace Dubai Бассем Сауди.
Требования россиян заставляют туротрасль повышать качество услуг в ОАЭ, считает отельер.
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
На Мальдивах
россияне используют все возможности отдыха. Как на суше — при посещении ресторанов, спа-центров, дегустаций, — так и на воде: гости ездят на рыбалку, занимаются дайвингом, снорклингом. "У туристов из РФ нет ощущения упущенных возможностей", — считает генеральный менеджер Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushi Стивен Стефаниук.
Кроме того, по его словам, россияне часто остаются в отеле на длительное время и предпочитают высококлассное обслуживание, ценят роскошь и готовы за нее платить. Они активно пользуются услугами гостиницы: ресторанами, спа-центрами, развлечениями.
Генеральный директор отеля Nirjhara на Бали
Алехандро Руэда отметил, что наши соотечественники любознательны и предпочитают отдых-приключение.
"Российские гости вносят значительный вклад в туристическую индустрию Бали, играя важную роль в процветании этого острова", — сказал он.
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето