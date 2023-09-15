https://ria.ru/20230915/propaganda-1896554734.html

Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой

Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой - РИА Новости, 15.09.2023

Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой, которая пытается запугивать и угрожать местному РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:16

2023-09-15T15:16

2023-09-15T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир сальдо

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о переломном моменте в борьбе с киевской пропагандой, которая пытается запугивать и угрожать местному населению. "Киевский режим с самого начала специальной военной операции, что называется, держал на коротком информационном поводке целые категории работников: врачей, учителей, товарищества собственников многоквартирных домов, в меньшей степени — сотрудников коммунальных предприятий и так далее... За год мы смогли во многом переломить ситуацию", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, киевские власти пытались воздействовать на местное население через общие чаты и информационные платформы. "Так вот, через эти чаты бывшие украинские начальники людям угрожали, запугивали, чтобы они не шли работать в российские организации. Не позволяли отдавать детей в российские школы. И, конечно, выливали потоки лжи и ненависти на Россию и россиян. То есть попросту говоря — постоянно зомбировали народ, держали под своеобразным гипнозом, не позволяя взглянуть на жизнь открытыми глазами", - отметил Сальдо. При этом, по его словам, спустя год все больше педагогов идут работать в школы — острота кадровой проблемы здесь снята. "Учителя как люди мыслящие и образованные одними из первых поняли, что связи с бывшими начальниками на той стороне приводят куда-то не туда. Да и херсонцы уже чётко понимают, что детям нужно качественное российское очное образование. С большинством других социальных категорий проблемы, о которой мы говорим, уже совсем нет", - подчеркнул Сальдо. В то же время он отметил, что с врачами ситуация сложнее, лишь меньшинство из них осталось работать в больницах области, остальные или "уехали на подконтрольную киевскому режиму территорию или сидят по домам — выжидают". "Но и эту проблему мы решили. В наши больницы целыми бригадами приезжают работать врачи из других российских регионов. Ко многим специалистам попасть проще, чем на материке", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

https://ria.ru/20230913/arestovich-1896088090.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир сальдо, херсонская область , ситуация в днр и лнр