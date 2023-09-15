https://ria.ru/20230915/proizvodstvo-1896580613.html
Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России
Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России
Главным ограничением для развития производства в России сейчас являются кадры, а не деньги, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:31
2023-09-15T16:31
2023-09-15T16:31
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главным ограничением для развития производства в России сейчас являются кадры, а не деньги, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, - это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам. Представьте, если предприятие получает дешевый кредит, даже купит дополнительное оборудование, то вопрос о том, откуда оно возьмет дополнительно рабочих, чтобы работать на этом оборудовании и расширять производство", - сказала Набиуллина. "Только в этих условиях - переманив из других предприятий или из других отраслей. Но тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится. И общий эффект для экономики будет околонулевое изменение экономического роста. При этом что произойдет? Ускорится инфляция... Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства", - добавила она.
https://ria.ru/20230718/tekhnika-1884874892.html
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России
Набиуллина назвала нехватку кадров главным ограничением развития производства
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главным ограничением для развития производства в России сейчас являются кадры, а не деньги, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, - это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам. Представьте, если предприятие получает дешевый кредит, даже купит дополнительное оборудование, то вопрос о том, откуда оно возьмет дополнительно рабочих, чтобы работать на этом оборудовании и расширять производство", - сказала Набиуллина.
"Только в этих условиях - переманив из других предприятий или из других отраслей. Но тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится. И общий эффект для экономики будет околонулевое изменение экономического роста. При этом что произойдет? Ускорится инфляция... Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства", - добавила она.
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