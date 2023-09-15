https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html

Матушкин: в Тамбовской областной Думе презентовали проект "ГОРЕМ-36"

Матушкин: в Тамбовской областной Думе презентовали проект "ГОРЕМ-36" - РИА Новости, 15.09.2023

Матушкин: в Тамбовской областной Думе презентовали проект "ГОРЕМ-36"

В Тамбовской областной Думе представили проект "ГОРЕМ-36" об истории одноименного ремонтно-восстановительного поезда, который был сформирован в Тамбове в самом... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:46

2023-09-15T12:46

2023-09-15T13:01

тамбовская область

тамбов

тамбовская областная дума

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ТАМБОВ, 15 сен - РИА Новости. В Тамбовской областной Думе представили проект "ГОРЕМ-36" об истории одноименного ремонтно-восстановительного поезда, который был сформирован в Тамбове в самом начале Великой Отечественной войны для восстановления объектов железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба регионального парламента. Экспозицию, а также фильм о подвиге его коллектива в годы войны и после Победы привезла в Тамбов делегация Ямало-Ненецкого автономного округа - инициаторы выставки, созданной в рамках федерального проекта "Историческая память". "На пути поезда ГОРЕМ-36 были Смоленск, Полоцк, Ржев, а Победу поезд встретил в 45 километрах от Кёнигсберга. В мирное время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа первопроходцы ГОРЕМ-36 строили железную дорогу Сургут-Уренгой и стали основателями посёлка Ханымей в Пуровском районе ЯНАО", - говорится в сообщении. Перед презентацией проекта с членами делегации встретился председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, который поблагодарил гостей за инициативу и рассказал о работе аналогичного проекта на Тамбовщине. "Уже более 15 лет на внебюджетные средства в нашей области возводятся мемориалы, посвященные уроженцам региона, не вернувшимся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Более 180 тысяч имен защитников Родины увековечено на гранитных плитах во всех уголках нашей Тамбовщины. Очень приятно, что между нашими двумя далекими и абсолютно разными регионами обнаружились такие интересные исторические связи", - сказал Матушкин. Он отметил, что в составе делегации ЯНАО - не только коллеги-парламентарии, но и школьники, которые занимались сбором архивной информации. "Такие проекты особенно важны для нашего молодого поколения. Безусловно, Тамбовская областная Дума поддерживает это благое начинание и будет всячески помогать инициаторам проекта", - подчеркнул Матушкин. Как пояснили в пресс-службе, большой вклад в поиск ценной информации о поезде вносят ученики Заполярной средней общеобразовательной школы в Надымском районе. Документы по личному составу ГОРЕМ-36 хранятся в муниципальном архиве Пуровского района ЯНАО. Сейчас ведется работа с федеральными архивами. Уже есть данные о почти 900 человек, которые в первые годы войны своим нелегким трудом приближали победу. Работа по поиску всех причастных к работе ГОРЕМ-36, установлению фактов их дальнейшей биографии будет продолжаться.

https://ria.ru/20230913/vozlozhenie-1896170668.html

https://ria.ru/20230810/matushkin-1889307849.html

тамбов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбов, тамбовская областная дума, ямало-ненецкий автономный округ (янао)