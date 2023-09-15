https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) - РИА Новости, 15.09.2023

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:01

2023-09-15T02:01

2023-09-15T02:01

справки

религиозные праздники

рош ха-шана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576640876_0:68:3021:1767_1920x0_80_0_0_7a08507ed0a3db6bfa399c3ca62749bf.jpg

Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами. Новый год, или Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает "голова года", начинается в первый день месяца тишрей (по лунному иудейскому календарю), который по светскому календарю приходится обычно на сентябрь или октябрь. Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней – первых двух дней месяца тишрей, – но эти два дня считаются одним длинным праздником, который носит название "йома арихата" (длинный день). В 2023 году его празднование начинается вечером 15 сентября, а завершается вечером 17 сентября. Формально в светском календаре Рош ха-Шана в 2023 году выпадает на 16 и 17 сентября, однако по еврейской традиции празднование начинается накануне главного дня – вечером 15 сентября. С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот). Согласно традиции, десять дней, от начала Рош ха-Шана до Йом-Кипура (Судного дня) – время, когда Бог судит весь мир и выносит приговор: кому – жить, а кому – умереть. Это время называют "Страшными днями" или "Днями трепета". В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято просить у ближних прощение за нанесенные обиды и желать друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год.Поэтому Рош ха-Шана – это не праздник в обычном смысле этого слова. Праздничный стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Всевышнего. Атмосфера Рош ха-Шана лишена даже намека на праздность. В эти два дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени уделять молитве. Самым эмоциональным моментом Рош ха-Шана является обряд трубления в шофар – специальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге во время утренней молитвы, сто раз в каждый из двух дней праздника. По традиции шофар должен издавать три различных звука: долгий, протяжный; напоминающий призывный сигнал; короткий отрывистый. Звуки шофара призывают человека к раскаянию. "Трубный глас" слушают стоя. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рош ха-Шана услышать звук шофара, причем "вживую", а не в записи и не посредством электронных носителей. В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном выполнение этой заповеди возложено на женщину – хозяйку дома; она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Мужчина, живущий один, также обязан зажигать свечи, и делает это сам. Принято зажигать как минимум две свечи. Некоторые женщины добавляют по одной свече на каждого из своих детей. В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до заката солнца. Но если праздник не выпал на субботу и свечи не были зажжены до захода солнца, то можно зажечь их и позднее (до начала праздничной трапезы). Причем новый огонь создавать в праздник нельзя – запрещено пользоваться спичками, зажигалками, но зажечь от уже горящего можно. В каждый из двух вечеров праздника и в каждый из двух его дней устраивается праздничная трапеза, начинающаяся произнесением благословения на хлеб. На этих застольях собирают всю семью, даже дальних родственников. Как и во все праздники, каждая из трапез предваряется кидушем – благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Время вечернего кидуша – от выхода на небе звезд и до рассвета. Время дневного кидуша – днем, после молитвы и до заката.Во время вечерней трапезы, первой трапезы Рош ха-Шана, принято есть сладкое и не есть горькое, кислое и острое, а также орехи. Все блюда вечерней трапезы символизируют изобилие, которое ожидают в наступающем году. На стол подается рыба – символ плодородия; голова (баранья или рыбная) – знак первенства; морковь, порезанная кружочками, – по форме и цвету она напоминает золотые монеты и символизирует богатство; круглая сладкая хала с изюмом – чтобы год принес здоровье; гранат; блюда из любых других плодов, названия которых на иврите ассоциируются с добрыми событиями. В начале трапезы все съедают по куску халы, а затем кусочек яблока, предварительно обмакнув его в мед, чтобы год был сладким и счастливым. В первый день Рош ха-Шана после дневной молитвы, но до захода солнца, совершают обычай, называемый ташлих ("сбрасывание грехов"). Верующие собираются возле реки или другого водоема, в котором водится рыба, произносят молитву покаяния и просят Всевышнего отбросить в пучины морские все их грехи. Во время чтения молитвы они в воду производят символическое "стряхивание" с одежд совершенных прегрешений или вытряхивают карманы.В праздничные дни все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки тем, кто живет далеко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, религиозные праздники, рош ха-шана