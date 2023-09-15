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Андрей Воробьев представил обновленный состав правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:06 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pravitelstvo-1896523653.html
Андрей Воробьев представил обновленный состав правительства Подмосковья
Андрей Воробьев представил обновленный состав правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Андрей Воробьев представил обновленный состав правительства Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения по обновленной структуре правительства Московской области в ходе внеочередного 61-ого заседания... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:06
2023-09-15T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
евгений хромушин
светлана стригункова
политика
правительство московской области
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения по обновленной структуре правительства Московской области в ходе внеочередного 61-ого заседания Мособлдумы, депутаты думы поддержали предложения губернатора, передает корреспондент РИА Новости. После изменений должность первого вице-губернатора Московской области – председателя правительства Московской области продолжит занимать Ильдар Габрахманов, Александр Чупраков продолжит работу вице-губернатором Московской области – руководителем администрации губернатора региона. Также должность вице-губернатора сохраняют Игорь Тресков, Евгений Хромушин и Ирина Каклюгина. Новым вице-губернатором объявлен заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев. По итогам изменений, первым заместителем председателя правительства Московской области становится Максим Фомин, занимавший должность зампред правительства региона. Также должность первого зампред правительства региона сохраняет Светлана Стригункова. Продолжат занимать должности заместителей председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, Мария Нагорная, Георгий Филимонов, а также зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Новым зампред правительства Подмосковья назначена Наталия Масленкина.
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, евгений хромушин, светлана стригункова , политика, правительство московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Евгений Хромушин, Светлана Стригункова , Политика, Правительство Московской области

Андрей Воробьев представил обновленный состав правительства Подмосковья

© Фото : Фотобанк Московской Области/Константин СеменецЦеремония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области
Церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Фотобанк Московской Области/Константин Семенец
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения по обновленной структуре правительства Московской области в ходе внеочередного 61-ого заседания Мособлдумы, депутаты думы поддержали предложения губернатора, передает корреспондент РИА Новости.
После изменений должность первого вице-губернатора Московской области – председателя правительства Московской области продолжит занимать Ильдар Габрахманов, Александр Чупраков продолжит работу вице-губернатором Московской области – руководителем администрации губернатора региона. Также должность вице-губернатора сохраняют Игорь Тресков, Евгений Хромушин и Ирина Каклюгина. Новым вице-губернатором объявлен заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
По итогам изменений, первым заместителем председателя правительства Московской области становится Максим Фомин, занимавший должность зампред правительства региона. Также должность первого зампред правительства региона сохраняет Светлана Стригункова.
Продолжат занимать должности заместителей председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, Мария Нагорная, Георгий Филимонов, а также зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Новым зампред правительства Подмосковья назначена Наталия Масленкина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Вчера, 10:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕвгений ХромушинСветлана СтригунковаПолитикаПравительство Московской области
 
 
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