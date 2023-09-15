https://ria.ru/20230915/pozhary-1896450381.html
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 15.09.2023
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:31
2023-09-15T08:31
2023-09-15T08:31
происшествия
россия
природные пожары в россии
хабаровский край
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14.09.2023 года, в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 78 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 61 гектар.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896434416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии, хабаровский край
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, Хабаровский край
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 14 природных пожаров