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В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 15.09.2023
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08:31 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pozhary-1896450381.html
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 15.09.2023
В России за сутки потушили 14 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:31
2023-09-15T08:31
происшествия
россия
природные пожары в россии
хабаровский край
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14.09.2023 года, в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 78 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 61 гектар.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896434416.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии, хабаровский край
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, Хабаровский край
В России за сутки потушили 14 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 14 природных пожаров

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкТушение пожара в Якутии
Тушение пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Тушение пожара в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14.09.2023 года, в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 15 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 78 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 61 гектар.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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