https://ria.ru/20230915/pozhary-1896450381.html

В России за сутки потушили 14 природных пожаров

В России за сутки потушили 14 природных пожаров - РИА Новости, 15.09.2023

В России за сутки потушили 14 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:31

2023-09-15T08:31

2023-09-15T08:31

происшествия

россия

природные пожары в россии

хабаровский край

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 14.09.2023 года, в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 78 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 61 гектар.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896434416.html

россия

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии, хабаровский край