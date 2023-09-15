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Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 15.09.2023
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21:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896634775.html
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 15.09.2023
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили
Пожар, разгоревшийся на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:40
2023-09-15T21:40
происшествия
ростов-на-дону
коммерческая недвижимость
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар, разгоревшийся на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. "Полная ликвидация в 18:47 мск", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 17:15 мск в Ростове-на-Дону на Аксайском проспекте, дом 15, произошло загорание складского помещения. По оперативным данным, площадь составляла 200 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 24 человека, также было задействовано шесть единиц техники.
https://ria.ru/20230915/mchs-1896627185.html
ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, коммерческая недвижимость, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Коммерческая недвижимость, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

МЧС: пожар на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар, разгоревшийся на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.
«
"Полная ликвидация в 18:47 мск", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 17:15 мск в Ростове-на-Дону на Аксайском проспекте, дом 15, произошло загорание складского помещения. По оперативным данным, площадь составляла 200 квадратных метров.
В региональном МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 24 человека, также было задействовано шесть единиц техники.
Пожарные расчеты на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Самаре потушили открытое горение на территории подшипникового завода
Вчера, 20:39
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуКоммерческая недвижимостьРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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