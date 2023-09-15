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Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 15.09.2023

Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

Пожар, разгоревшийся на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T21:40

2023-09-15T21:40

2023-09-15T21:40

происшествия

ростов-на-дону

коммерческая недвижимость

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар, разгоревшийся на складе в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. "Полная ликвидация в 18:47 мск", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 17:15 мск в Ростове-на-Дону на Аксайском проспекте, дом 15, произошло загорание складского помещения. По оперативным данным, площадь составляла 200 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 24 человека, также было задействовано шесть единиц техники.

https://ria.ru/20230915/mchs-1896627185.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, коммерческая недвижимость, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)