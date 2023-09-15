https://ria.ru/20230915/pozhar-1896617921.html

На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание

На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание - РИА Новости, 15.09.2023

На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание

Пожар в строении на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, полностью потушен, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:44

2023-09-15T19:44

2023-09-15T19:45

происшествия

москва

пожар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889054673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7f3ce4fb29ccd37ee8ff65807ba512c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в строении на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, полностью потушен, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что загорелось строение на территории Тимирязевского парка на севере столицы, предварительно, пострадавших нет. Как уточнили в экстренных службах, около частного гаража загорелись покрышки на площади восемь квадратных метров. "Принятыми мерами в 19.09 пожар полностью ликвидирован огнеборцами. Информации по пострадавшим не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896610020.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)