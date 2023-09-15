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На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание
На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание - РИА Новости, 15.09.2023
На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание
Пожар в строении на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, полностью потушен, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:44
2023-09-15T19:44
2023-09-15T19:45
происшествия
москва
пожар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в строении на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, полностью потушен, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что загорелось строение на территории Тимирязевского парка на севере столицы, предварительно, пострадавших нет. Как уточнили в экстренных службах, около частного гаража загорелись покрышки на площади восемь квадратных метров. "Принятыми мерами в 19.09 пожар полностью ликвидирован огнеборцами. Информации по пострадавшим не поступало", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Пожар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы на территории Тимирязевского парка потушили возгорание
МЧС: в Москве потушили возгорание в Тимирязевском парке, пострадавших нет