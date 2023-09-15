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В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение - РИА Новости, 15.09.2023
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19:15 15.09.2023 (обновлено: 19:28 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896613700.html
В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение
В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение - РИА Новости, 15.09.2023
В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение
Строение загорелось на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:15
2023-09-15T19:28
москва
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Строение загорелось на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС."Пятнадцатого сентября 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу САО Пасечная улица, дом 5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено загорание металлического строения на территории Тимирязевского парка. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.В экстренных службах уточнили РИА Новости, что около частного гаража загорелись покрышки на площади восемь квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.
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москва, происшествия, коммерческая недвижимость
Москва, Происшествия, Коммерческая недвижимость
В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение

В территории Тимирязевского парка в Москве загорелось строение

© Коптево М125/TelegramДым от пожара в Тимирязьевском парке Москвы
Дым от пожара в Тимирязьевском парке Москвы
© Коптево М125/Telegram
Дым от пожара в Тимирязьевском парке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Строение загорелось на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.
«
"Пятнадцатого сентября 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу САО Пасечная улица, дом 5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено загорание металлического строения на территории Тимирязевского парка. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что около частного гаража загорелись покрышки на площади восемь квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.
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