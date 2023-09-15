https://ria.ru/20230915/pozhar-1896613700.html

В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение

В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение - РИА Новости, 15.09.2023

В Тимирязевском парке в Москве загорелось строение

Строение загорелось на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:15

2023-09-15T19:15

2023-09-15T19:28

москва

происшествия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Строение загорелось на территории Тимирязевского парка на севере Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС."Пятнадцатого сентября 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу САО Пасечная улица, дом 5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено загорание металлического строения на территории Тимирязевского парка. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.В экстренных службах уточнили РИА Новости, что около частного гаража загорелись покрышки на площади восемь квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896610020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, коммерческая недвижимость