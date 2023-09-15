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Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали - РИА Новости, 15.09.2023
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18:48 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896610020.html
Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали
Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали - РИА Новости, 15.09.2023
Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали
Пожар площадью в 1,2 тысячи квадратных метров локализован на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России в своем... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:48
2023-09-15T18:48
происшествия
коммерческая недвижимость
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Пожар площадью в 1,2 тысячи квадратных метров локализован на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 10.39 (9.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. " В 19.10 (18.10 мск) на площади 1,2 тысячи квадратных метров пожар локализован ", - говорится в сообщении ведомства.Всего в тушении задействовано 104 человека, 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896603012.html
самара
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происшествия, коммерческая недвижимость, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали

В Самаре локализовали крупный пожар на территории бывшего подшипникового завода

© МЧС РоссииПожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
Пожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
© МЧС России
Пожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
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САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Пожар площадью в 1,2 тысячи квадратных метров локализован на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 10.39 (9.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
«
" В 19.10 (18.10 мск) на площади 1,2 тысячи квадратных метров пожар локализован ", - говорится в сообщении ведомства.
Всего в тушении задействовано 104 человека, 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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