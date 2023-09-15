https://ria.ru/20230915/pozhar-1896610020.html

Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали

Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали - РИА Новости, 15.09.2023

Пожар на бывшем подшипниковом заводе в Самаре локализовали

Пожар площадью в 1,2 тысячи квадратных метров локализован на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России в своем... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:48

2023-09-15T18:48

2023-09-15T18:48

происшествия

коммерческая недвижимость

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 15 сен - РИА Новости. Пожар площадью в 1,2 тысячи квадратных метров локализован на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 10.39 (9.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. " В 19.10 (18.10 мск) на площади 1,2 тысячи квадратных метров пожар локализован ", - говорится в сообщении ведомства.Всего в тушении задействовано 104 человека, 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896603012.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)