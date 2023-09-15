https://ria.ru/20230915/pozhar-1896603012.html

В Ростове-на-Дону загорелся склад

В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 15.09.2023

В Ростове-на-Дону загорелся склад

Склад загорелся на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 200 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:10

2023-09-15T18:10

2023-09-15T18:47

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Склад загорелся на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 200 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области."Произошло загорание складского помещения по адресу: Аксайский проспект, дом 15, в 17.15 мск. По оперативным данным, площадь 200 (составляет - ред.) квадратных метра", - говорится в сообщении.По информации регионального МЧС, на месте пожара работают шесть единиц техники, в тушении задействовано 24 человека.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896594760.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, коммерческая недвижимость