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В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад - РИА Новости, 15.09.2023
В Ростове-на-Дону загорелся склад
Склад загорелся на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 200 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:10
2023-09-15T18:10
2023-09-15T18:47
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
коммерческая недвижимость
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Склад загорелся на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 200 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области."Произошло загорание складского помещения по адресу: Аксайский проспект, дом 15, в 17.15 мск. По оперативным данным, площадь 200 (составляет - ред.) квадратных метра", - говорится в сообщении.По информации регионального МЧС, на месте пожара работают шесть единиц техники, в тушении задействовано 24 человека.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, коммерческая недвижимость
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Коммерческая недвижимость
В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 200 квадратных метров