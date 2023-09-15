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Площадь пожара на бывшем заводе в Самаре выросла вдвое

Площадь пожара на бывшем заводе в Самаре выросла вдвое - РИА Новости, 15.09.2023

Площадь пожара на бывшем заводе в Самаре выросла вдвое

Площадь пожара на территории бывшего подшипникового завода в Самаре выросла вдвое - до одной тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:02

2023-09-15T14:02

2023-09-15T14:48

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь пожара на территории бывшего подшипникового завода в Самаре выросла вдвое - до одной тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (9.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет."На площади 1000 квадратных метров горит неэксплуатируемое здание на территории завода", - говорится в сообщении ведомства.Всего в тушении задействовано 114 человек и 38 единиц техники.

самара

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия