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В Махачкале ликвидировали пожар в доме, где взорвался газ
В Махачкале ликвидировали пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 15.09.2023
В Махачкале ликвидировали пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:51
2023-09-15T01:51
2023-09-15T01:51
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". Пожар был локализован в 23.16, затем сообщалось о ликвидации открытого горения. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку. Власти города сообщили, что жилой дом, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию.
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махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в доме, где взорвался газ
В Махачкале ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где произошел взрыв газа
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". Пожар был локализован в 23.16, затем сообщалось о ликвидации открытого горения.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку. Власти города сообщили, что жилой дом, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию.
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