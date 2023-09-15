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Залужный заявил, что обсудил с США и Британией потребности ВСУ в снарядах

Залужный заявил, что обсудил с США и Британией потребности ВСУ в снарядах - РИА Новости, 15.09.2023

Залужный заявил, что обсудил с США и Британией потребности ВСУ в снарядах

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что вместе с начальником военной разведки Кириллом Будановым провел встречу с... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:41

2023-09-15T17:41

2023-09-15T17:41

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

кирилл буданов

россия

сша

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нато

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что вместе с начальником военной разведки Кириллом Будановым провел встречу с американскими и британскими военными, стороны обсудили потребности ВСУ в снарядах и усиление украинской ПРО. "Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся проблематику в группировках войск. Обсудили потребности украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", - написал Залужный в своем Telegram-канале. Судя по опубликованному видео, в переговорах также участвовал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Залужного, стороны остановились на вопросах усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники. Отдельной темой, как сообщается, рассмотрели ситуацию в Черном море. Залужный добавил, что украинское командование рассказало о своем видении "развития событий на передовой". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230915/nastuplenie-1896581897.html

https://ria.ru/20230915/plennye-1896485016.html

https://ria.ru/20230915/taktika-1896482166.html

https://ria.ru/20230915/plennye-1896446284.html

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украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, кирилл буданов, россия, сша, владимир путин, нато