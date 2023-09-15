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Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ у Новомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 175 военнослужащих противника и 9... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:37
2023-09-15T14:37
2023-09-15T14:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ у Новомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 175 военнослужащих противника и 9 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/atacms-1896539188.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 175 военных на Южно-Донецком направлении