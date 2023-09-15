https://ria.ru/20230915/poteri-1896539449.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ у Новомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 175 военнослужащих противника и 9... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:37

2023-09-15T14:37

2023-09-15T14:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении отбила атаку ВСУ у Новомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 175 военнослужащих противника и 9 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230915/atacms-1896539188.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика