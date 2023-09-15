Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии
Моравецкий: Польша с полуночи вводит эмбарго на ввоз украинского зерна
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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"Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи", — сказал глава польского правительства.
При этом Моравецкий назвал решение ЕК "вредным для польских фермеров". В начале недели премьер республики сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления эмбарго.
В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала страну ввести меры по контролю за экспортом. Киев должен будет 18 сентября представить ЕК и четырем соседним странам план действий. Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией. Вводить никаких новых ограничений не планируют, пока Киев эффективно применяет собственные меры.
Как заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна, а также Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель.
Запрет на ввоз украинского зерна
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.