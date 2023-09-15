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Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии - РИА Новости, 15.09.2023
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19:59 15.09.2023 (обновлено: 20:31 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html
Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии
Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии - РИА Новости, 15.09.2023
Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:59
2023-09-15T20:31
польша
в мире
берлин (город)
матеуш моравецкий
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
киев
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ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.&quot;Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи&quot;, — сказал глава польского правительства.При этом Моравецкий назвал решение ЕК "вредным для польских фермеров". В начале недели премьер республики сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления эмбарго.В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала страну ввести меры по контролю за экспортом. Киев должен будет 18 сентября представить ЕК и четырем соседним странам план действий. Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией. Вводить никаких новых ограничений не планируют, пока Киев эффективно применяет собственные меры.Как заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна, а также Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html
https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html
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польша, в мире, берлин (город), матеуш моравецкий, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, киев, украина, виктор орбан
Польша, В мире, Берлин (город), Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Украина, Виктор Орбан
Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии

Моравецкий: Польша с полуночи вводит эмбарго на ввоз украинского зерна

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«

"Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи", — сказал глава польского правительства.

При этом Моравецкий назвал решение ЕК "вредным для польских фермеров". В начале недели премьер республики сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления эмбарго.
В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала страну ввести меры по контролю за экспортом. Киев должен будет 18 сентября представить ЕК и четырем соседним странам план действий. Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией. Вводить никаких новых ограничений не планируют, пока Киев эффективно применяет собственные меры.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Орбан назвал украинское зерно американским продуктом
Вчера, 12:02
Как заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна, а также Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель.

Запрет на ввоз украинского зерна

В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
Румыния - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
12 сентября, 14:56
 
ПольшаВ миреБерлин (город)Матеуш МоравецкийЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенКиевУкраинаВиктор Орбан
 
 
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