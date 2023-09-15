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СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной - РИА Новости, 15.09.2023
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17:16 15.09.2023 (обновлено: 17:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/polsha-1896591741.html
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила Евросоюза и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель сам не продлит ограничения до конца года, РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:16
2023-09-15T17:33
политика
польша
украина
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила Евросоюза и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель сам не продлит ограничения до конца года, пишет американское издание The Wall Street Journal.&quot;Киев предупредил, что обратится во Всемирную торговую организацию за компенсацией, если ограничение не будет снято&quot;, — добавили в материале.Как отмечается в публикации, власти ЕС должны решить в пятницу, нужно ли продлевать запрет на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, чтобы предотвратить резкое падение цен. Вопрос уже вызвал серьезный раскол между Киевом и Варшавой, где правительство хочет заручиться поддержкой фермеров накануне парламентских выборов.Экспорт сельскохозяйственной продукции остается важнейшей частью украинской экономики. В прошлом году он позволил заработать Киеву около 27 миллиардов долларов, что составляет половину от общего экспортного дохода республики.В конце марта пять приграничных с Украиной государств ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных странах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html
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политика, польша, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Политика, Польша, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной

WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрамваи в Варшаве
Трамваи в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамваи в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила Евросоюза и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель сам не продлит ограничения до конца года, пишет американское издание The Wall Street Journal.
«

"Киев предупредил, что обратится во Всемирную торговую организацию за компенсацией, если ограничение не будет снято", — добавили в материале.

Как отмечается в публикации, власти ЕС должны решить в пятницу, нужно ли продлевать запрет на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, чтобы предотвратить резкое падение цен. Вопрос уже вызвал серьезный раскол между Киевом и Варшавой, где правительство хочет заручиться поддержкой фермеров накануне парламентских выборов.
Экспорт сельскохозяйственной продукции остается важнейшей частью украинской экономики. В прошлом году он позволил заработать Киеву около 27 миллиардов долларов, что составляет половину от общего экспортного дохода республики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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В конце марта пять приграничных с Украиной государств ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных странах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
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