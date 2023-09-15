СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
Трамваи в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила Евросоюза и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель сам не продлит ограничения до конца года, пишет американское издание The Wall Street Journal.
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"Киев предупредил, что обратится во Всемирную торговую организацию за компенсацией, если ограничение не будет снято", — добавили в материале.
Как отмечается в публикации, власти ЕС должны решить в пятницу, нужно ли продлевать запрет на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, чтобы предотвратить резкое падение цен. Вопрос уже вызвал серьезный раскол между Киевом и Варшавой, где правительство хочет заручиться поддержкой фермеров накануне парламентских выборов.
Экспорт сельскохозяйственной продукции остается важнейшей частью украинской экономики. В прошлом году он позволил заработать Киеву около 27 миллиардов долларов, что составляет половину от общего экспортного дохода республики.
В конце марта пять приграничных с Украиной государств ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных странах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.