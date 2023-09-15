https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

"Чушь полная". Путин и Лукашенко оценили ход СВО и фейки Запада

"Чушь полная". Путин и Лукашенко оценили ход СВО и фейки Запада - РИА Новости, 15.09.2023

"Чушь полная". Путин и Лукашенко оценили ход СВО и фейки Запада

Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. Обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:14

2023-09-15T15:14

2023-09-15T15:28

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896493825_137:0:3013:1618_1920x0_80_0_0_6b777b6da1a7aafa9fec294f93640417.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Виктор Жданов. Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. Обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. О главном, что прозвучало в резиденции Бочаров Ручей, — в материале РИА Новости."Крепко наклонить" не удалосьЭто второй менее чем за два месяца визит Лукашенко. В июле он прилетал в Санкт-Петербург. Там "сверили часы" и по традиции подтвердили приверженность продолжению тесных контактов. Как уточняют в окружении обоих президентов, встречи запланированы заранее в соответствии с рабочими графиками и не носят экстренного характера. Пятнадцатого сентября в первой половине дня белорусский лидер прибыл в хорошо знакомый ему Бочаров Ручей. К делу приступили сразу."Совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики, — напомнил Путин. — Я бы хотел вас проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно, и, разумеется, по нашему самому острому вопросу — по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса".Лукашенко, поздравив российского коллегу с успешно прошедшим единым днем голосования, заговорил об интеграции. Более 80 процентов задач, которые поставили перед правительствами три месяца назад (9 июня главы государств встречались в Сочи), выполнено, отметил он. Некоторые сложности возникли на топливном рынке, но их преодолели. "Поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч (тонн. — Прим. ред.) дизтоплива и бензина. <…> Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема", — заверил белорусский лидер.По его словам, у Запада не получилось "крепко наклонить" Россию и Белоруссию. Коснулся он и расширения лагеря союзников: "Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. <…> Полагаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то "на троих": Северная Корея, Россия — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, кусок работы и Беларуси там найдется". Минск же пока развивает контакты с Африкой: недавно приезжал руководитель Экваториальной Гвинеи.Путин подчеркнул: Россия и Белоруссия преодолевают санкционное давление. "По поводу ограничений, которые в отношении нас вводятся: европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что компетенций у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, на несколько месяцев. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время", — сообщил президент. Европа же несет убытки.О поисках бревна в глазуПосле переговоров Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов. Естественно, не обошлось без украинской проблематики. Российский лидер отметил, что кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву из США, "применяются, и самым широким образом". "В этой ситуации как в капле воды отражается то, что в мире происходит в целом. Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии", — указал он. Причем даже странам, "которые являются как бы союзниками Соединенных Штатов", такая ситуация не нравится. По поводу перспектив мирного урегулирования президент напомнил: Москва всегда выступала за переговоры. "Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим", — констатировал он."Три раунда прошли в Белоруссии, потом в Стамбуле, — добавил Лукашенко. — А потом Блинкен с Остином (госсекретарь и министр обороны США соответственно. — Прим. ред.) Зеленскому команду дали, и тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо. Поэтому что тут упрекать кого-то".Зашла речь и о визите Ким Чен Ына. На Западе утверждают, что Россия просила прислать северокорейских добровольцев для СВО. "Это чушь полная, — отрезал Путин. — Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши, подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано". "Мы никому угроз не создаем, — продолжил президент. — Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. <…> Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения"."Им, западникам, надо самим посчитать сначала, сколько они туда [на Украину] уже направили своих наемников, сколько у них там воюет, — подхватил Лукашенко. — Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев". По его мнению, на Западе "спят и видят там свои регулярные воинские части, в Польше уже воинские части сформированы, готовые зайти на Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других".У России нет необходимости в бойцах со стороны, заверил Путин. Новые подразделения "укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90 процентов", уточнил он.Важная "сверка часов"По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, встреча Путина и Лукашенко, хотя и была плановой, по содержанию оказалась важной."Упомянули расширение связей Союзного государства с КНДР. Это большое поле для сотрудничества. Северная Корея нуждается в экономической поддержке. Например, в сельском хозяйстве и технологиях. У Пхеньяна, в свою очередь, есть что предложить Минску и Москве в области ВПК. Здесь мы можем наладить совместное производство. Развитие взаимодействия на пространстве от Бреста до Пхеньяна способно дать большой эффект для всех трех государств", — считает белорусский политолог Алексей Дзермант.Одна из ключевых тем — международная ситуация и согласование позиций Белоруссии и России насчет третьих стран. Это касается не только КНДР, но и, например, Африки. Здесь Москва и Минск идут в одной обойме, подчеркивает эксперт."Путину и Лукашенко предстоит решить много вопросов. Один из них — укрепление обороноспособности Белоруссии. Польша готовится к агрессии. В Варшаве не отказываются от идеи захвата белорусской территории. Что касается КНДР, часть российско-северокорейских проектов можно реализовать с помощью Минска. В том числе в оборонной сфере", — говорит политолог Сергей Марков.Очень важно экономическое сотрудничество России и Белоруссии в условиях санкций, а также военно-техническое. "Достаточно непростой остается тема взаимодействия российского и белорусского ВПК, — уточняет эксперт. — Есть ряд моментов, связанных с передачей Минску секретной военно-промышленной документации. Ее по закону нельзя показывать иностранцам. Это должно быть как-то решено".Политолог обратил внимание, что встреча состоялась незадолго до планируемой поездки Путина в Китай. Ожидаются переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Не исключено и появление там Лукашенко. Сотрудничество Москвы, Минска и Пекина лидеры Союзного государства тоже обсуждают.

https://ria.ru/20230913/koreya-1896124726.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, ким чен ын