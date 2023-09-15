https://ria.ru/20230915/pogoda-1896448976.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.09.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:12

2023-09-15T08:12

2023-09-15T08:12

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями, во второй половине дня по Московской области, вечером в Москве местами небольшой дождь. Максимальная температура в Москве плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230913/pogoda-1896009428.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)