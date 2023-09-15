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Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.09.2023
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08:12 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pogoda-1896448976.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.09.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:12
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погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с прояснениями, во второй половине дня по Московской области, вечером в Москве местами небольшой дождь. Максимальная температура в Москве плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается небольшой дождь и до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Облачно с прояснениями, во второй половине дня по Московской области, вечером в Москве местами небольшой дождь. Максимальная температура в Москве плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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