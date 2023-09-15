https://ria.ru/20230915/pogibshie-1896556607.html

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 15.09.2023

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

Не менее шести мирных жителей погибли, 34 получили ранения с 8 по 14 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:20

2023-09-15T15:20

2023-09-15T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Не менее шести мирных жителей погибли, 34 получили ранения с 8 по 14 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своем телеграм-канале.В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 8 по 14 сентября погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 34 человека. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9044 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 791, среди них 819 детей.

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова