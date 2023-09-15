https://ria.ru/20230915/pogibshie-1896556607.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 15.09.2023
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Не менее шести мирных жителей погибли, 34 получили ранения с 8 по 14 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:20
2023-09-15T15:20
2023-09-15T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Не менее шести мирных жителей погибли, 34 получили ранения с 8 по 14 сентября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своем телеграм-канале.В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 8 по 14 сентября погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 34 человека. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9044 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 791, среди них 819 детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 34 пострадали