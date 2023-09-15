https://ria.ru/20230915/podrostok-1896582498.html

В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад

В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023

В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад

Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:38

2023-09-15T16:38

2023-09-15T16:39

происшествия

петрозаводск

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. Ведомство в пятницу сообщало о проверке, организованной после того, как в Петрозаводске пропал подросток 2010 года рождения, который ушел из дома 12 сентября. Следователи просили всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться к правоохранителям. "Следователем… и сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения. К настоящему времени мальчик найден", - говорится в сообщении. Состояние подростка и обстоятельства его обнаружения пока не уточняются.

https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html

петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, петрозаводск, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)