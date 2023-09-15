https://ria.ru/20230915/podrostok-1896582498.html
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:38
2023-09-15T16:38
2023-09-15T16:39
происшествия
петрозаводск
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. Ведомство в пятницу сообщало о проверке, организованной после того, как в Петрозаводске пропал подросток 2010 года рождения, который ушел из дома 12 сентября. Следователи просили всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться к правоохранителям. "Следователем… и сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения. К настоящему времени мальчик найден", - говорится в сообщении. Состояние подростка и обстоятельства его обнаружения пока не уточняются.
https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html
петрозаводск
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петрозаводск, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
В Карелии нашли живым 13-летнего подростка, ушедшего из дома три дня назад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия.
Ведомство в пятницу сообщало о проверке, организованной после того, как в Петрозаводске пропал подросток 2010 года рождения, который ушел из дома 12 сентября. Следователи просили всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться к правоохранителям.
"Следователем… и сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения. К настоящему времени мальчик найден", - говорится в сообщении.
Состояние подростка и обстоятельства его обнаружения пока не уточняются.
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым