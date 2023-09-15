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В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
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16:38 15.09.2023 (обновлено: 16:39 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/podrostok-1896582498.html
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад - РИА Новости, 15.09.2023
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад
Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:38
2023-09-15T16:39
происшествия
петрозаводск
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия. Ведомство в пятницу сообщало о проверке, организованной после того, как в Петрозаводске пропал подросток 2010 года рождения, который ушел из дома 12 сентября. Следователи просили всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться к правоохранителям. "Следователем… и сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения. К настоящему времени мальчик найден", - говорится в сообщении. Состояние подростка и обстоятельства его обнаружения пока не уточняются.
https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html
петрозаводск
республика карелия
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происшествия, петрозаводск, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петрозаводск, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии нашли подростка, ушедшего из дома три дня назад

В Карелии нашли живым 13-летнего подростка, ушедшего из дома три дня назад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли подростка, ушедшего из дома в Петрозаводске три дня назад, сообщило следственное управление по республике Карелия.
Ведомство в пятницу сообщало о проверке, организованной после того, как в Петрозаводске пропал подросток 2010 года рождения, который ушел из дома 12 сентября. Следователи просили всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться к правоохранителям.
"Следователем… и сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства несовершеннолетнего, проведен осмотр жилища. Принимались необходимые меры к установлению его местонахождения. К настоящему времени мальчик найден", - говорится в сообщении.
Состояние подростка и обстоятельства его обнаружения пока не уточняются.
Мальчик, потерявшийся накануне в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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ПроисшествияПетрозаводскРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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