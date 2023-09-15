https://ria.ru/20230915/podozrevaemyy-1896586951.html
В Москве задержали подозреваемого в нападении на школьницу под Воронежем
В Москве задержали подозреваемого в нападении на школьницу под Воронежем - РИА Новости, 15.09.2023
В Москве задержали подозреваемого в нападении на школьницу под Воронежем
Правоохранители задержали в Москве неоднократно судимого мужчину, который подозревается в нападении с электрошокером и изнасиловании школьницы в Воронежской... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:58
2023-09-15T16:58
2023-09-15T16:58
происшествия
москва
воронежская область
борисоглебск
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве неоднократно судимого мужчину, который подозревается в нападении с электрошокером и изнасиловании школьницы в Воронежской области, сообщило в пятницу ГУМВД по региону. "По предварительным данным, в вечернее время 6 сентября 2023 года в городе Борисоглебске неизвестный, применив электрошокер и физическую силу, напал на несовершеннолетнюю, открыто похитил ее имущество, а затем изнасиловал девочку. После этого фигурант с места преступления скрылся", - говорится в сообщении. Канал SHOT сообщил подробности истории: около 21 часа 15-летняя девочка шла из магазина домой по дороге в частном секторе, в районе улиц Бланская – Чапаева на нее напал неизвестный. Школьница попыталась убежать, но упала, злоумышленник догнал ее. Девочка потеряла сознание, а злоумышленник, избив и изнасиловав ее, забрал iPhone ребенка. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Изнасилование несовершеннолетней". Правоохранители начали поиски причастного к преступлению. "Благодаря кропотливой работе сотрудников полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера и против половой неприкосновенности 26-летний житель Московской области. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в служебную командировку в Москву, где задержали подозреваемого по месту работы", - говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемый доставлен к следователю.
https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html
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происшествия, москва, воронежская область, борисоглебск
Происшествия, Москва, Воронежская область, Борисоглебск
В Москве задержали подозреваемого в нападении на школьницу под Воронежем
Полиция Москвы задержала подозреваемого в нападении на школьницу под Воронежем