https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896593276.html

План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100%

План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100% - РИА Новости, 15.09.2023

План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100%

План по уборке озимого рапса выполнен в Подмосковье на 100%, всего убрано более 2,5 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:23

2023-09-15T17:23

2023-09-15T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по уборке озимого рапса выполнен в Подмосковье на 100%, всего убрано более 2,5 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе на 100% выполнен план по уборке озимого рапса. Культура убрана с площади более 2,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар, что на 7,7 центнера на гектар выше, чем в прошлом году", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, масличные культуры в Подмосковье в целом убраны на площади более 11 тысяч гектаров, валовый сбор составил 26,8 тысячи тонн (при средней урожайности в 24 центнера на гектар). В основной массе в Подмосковье выращивают озимый и яровой рапс из масличных культур.

https://ria.ru/20230915/gorokh-1896592680.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов