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План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100% - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:23 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896593276.html
План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100%
План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100% - РИА Новости, 15.09.2023
План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100%
План по уборке озимого рапса выполнен в Подмосковье на 100%, всего убрано более 2,5 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:23
2023-09-15T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по уборке озимого рапса выполнен в Подмосковье на 100%, всего убрано более 2,5 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе на 100% выполнен план по уборке озимого рапса. Культура убрана с площади более 2,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар, что на 7,7 центнера на гектар выше, чем в прошлом году", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, масличные культуры в Подмосковье в целом убраны на площади более 11 тысяч гектаров, валовый сбор составил 26,8 тысячи тонн (при средней урожайности в 24 центнера на гектар). В основной массе в Подмосковье выращивают озимый и яровой рапс из масличных культур.
https://ria.ru/20230915/gorokh-1896592680.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

План по уборке озимого рапса в Подмосковье выполнен на 100%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРапсовое поле в период цветения
Рапсовое поле в период цветения - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рапсовое поле в период цветения
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по уборке озимого рапса выполнен в Подмосковье на 100%, всего убрано более 2,5 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В регионе на 100% выполнен план по уборке озимого рапса. Культура убрана с площади более 2,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар, что на 7,7 центнера на гектар выше, чем в прошлом году", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Зеленый горошек на поле - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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По данным ведомства, масличные культуры в Подмосковье в целом убраны на площади более 11 тысяч гектаров, валовый сбор составил 26,8 тысячи тонн (при средней урожайности в 24 центнера на гектар). В основной массе в Подмосковье выращивают озимый и яровой рапс из масличных культур.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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