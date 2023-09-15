https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений - РИА Новости, 15.09.2023
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:04
2023-09-15T12:04
2023-09-15T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
мытищи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884815302_0:150:3210:1956_1920x0_80_0_0_546ab8be14c821c990e2018ca4bf79a7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Камеры фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Их устанавливают в тех местах, где выявили наибольшее количество смертельных случаев. Как отметили в пресс-службе, в текущем году камерами уже оборудовали свыше 30 станций в Мытищах, Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове, Красногорске. На железной дороге региона с начала текущего года зарегистрировали более 130 случаев с летальным исходом, 46 из них произошли на переходах через ж/д пути. Минтранс призывает всех жителей и гостей Подмосковья проявлять внимательность и осуществлять переход ж/д путей только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе необходимо обязательно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.
https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884815302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee1171f4f703f349030dc4bbca988583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), наро-фоминск, мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Мытищи