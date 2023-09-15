https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html

Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений

Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений - РИА Новости, 15.09.2023

Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений

Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:04

2023-09-15T12:04

2023-09-15T12:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

мытищи

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Камеры фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Их устанавливают в тех местах, где выявили наибольшее количество смертельных случаев. Как отметили в пресс-службе, в текущем году камерами уже оборудовали свыше 30 станций в Мытищах, Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове, Красногорске. На железной дороге региона с начала текущего года зарегистрировали более 130 случаев с летальным исходом, 46 из них произошли на переходах через ж/д пути. Минтранс призывает всех жителей и гостей Подмосковья проявлять внимательность и осуществлять переход ж/д путей только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе необходимо обязательно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.

https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

мытищи

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), наро-фоминск, мытищи