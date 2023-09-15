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Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:04 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений - РИА Новости, 15.09.2023
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:04
2023-09-15T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
мытищи
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Камеры фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Их устанавливают в тех местах, где выявили наибольшее количество смертельных случаев. Как отметили в пресс-службе, в текущем году камерами уже оборудовали свыше 30 станций в Мытищах, Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове, Красногорске. На железной дороге региона с начала текущего года зарегистрировали более 130 случаев с летальным исходом, 46 из них произошли на переходах через ж/д пути. Минтранс призывает всех жителей и гостей Подмосковья проявлять внимательность и осуществлять переход ж/д путей только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе необходимо обязательно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Мытищи

Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамера наблюдения
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Камера наблюдения
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для снижения смертности на железной дороге более 80 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами с функцией распознавания лиц, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Камеры фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Их устанавливают в тех местах, где выявили наибольшее количество смертельных случаев.
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Как отметили в пресс-службе, в текущем году камерами уже оборудовали свыше 30 станций в Мытищах, Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове, Красногорске.
На железной дороге региона с начала текущего года зарегистрировали более 130 случаев с летальным исходом, 46 из них произошли на переходах через ж/д пути.
Минтранс призывает всех жителей и гостей Подмосковья проявлять внимательность и осуществлять переход ж/д путей только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе необходимо обязательно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскМытищи
 
 
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