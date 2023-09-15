https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:45
2023-09-15T10:45
2023-09-15T10:58
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
московская областная дума
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор Андрей Воробьев примет участие в заседании Московской областной думы. Оно состоится сегодня, 15 сентября, в 12.00. В ходе заседания Андрей Воробьев представит структуру правительства Московской области", - отметили в ведомстве. Ранее Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации от 14 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), московская областная дума
Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Новости Подмосковья