https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html

Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья

Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023

Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:45

2023-09-15T10:45

2023-09-15T10:58

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

московская областная дума

новости подмосковья

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор Андрей Воробьев примет участие в заседании Московской областной думы. Оно состоится сегодня, 15 сентября, в 12.00. В ходе заседания Андрей Воробьев представит структуру правительства Московской области", - отметили в ведомстве. Ранее Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации от 14 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), московская областная дума