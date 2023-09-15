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Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
10:45 15.09.2023 (обновлено: 10:58 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:45
2023-09-15T10:58
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
московская областная дума
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор Андрей Воробьев примет участие в заседании Московской областной думы. Оно состоится сегодня, 15 сентября, в 12.00. В ходе заседания Андрей Воробьев представит структуру правительства Московской области", - отметили в ведомстве. Ранее Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации от 14 сентября 2023 года.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), московская областная дума
Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Новости Подмосковья

Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев примет участие во внеочередном заседании Мособлдумы в пятницу, 15 сентября, и представит структуру правительства Московской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
"Губернатор Андрей Воробьев примет участие в заседании Московской областной думы. Оно состоится сегодня, 15 сентября, в 12.00. В ходе заседания Андрей Воробьев представит структуру правительства Московской области", - отметили в ведомстве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
11 сентября, 18:14
Ранее Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации от 14 сентября 2023 года.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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