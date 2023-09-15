https://ria.ru/20230915/plyazhi-1896540157.html

Туроператоры рассказали, куда поехать на пляжный отдых в конце сентября

Туроператоры рассказали, куда поехать на пляжный отдых в конце сентября - РИА Новости, 15.09.2023

Туроператоры рассказали, куда поехать на пляжный отдых в конце сентября

Эксперты рассказали, на какие курорты в конце сентября стоит обратить внимание поклонникам пляжного отдыха, а также во сколько обойдутся такие каникулы,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:38

2023-09-15T14:38

2023-09-15T14:38

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туризм

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие курорты в конце сентября стоит обратить внимание поклонникам пляжного отдыха, а также во сколько обойдутся такие каникулы, сообщает АТОР. Абхазия и российские пляжные направления в первый месяц осени заметно дешевеют по сравнению концом августа. Так, тур в соседнюю республику на десять ночей с перелетом в Сочи можно найти за 50 тысяч рублей на двоих.Аналогичный отдых в России стоит дороже: в Геленджике – от 55 тысяч рублей, Анапе – от 62 тысяч, а в Сочи – от 67 тысяч рублей. За полмесяца стоимость пляжных каникул снизилась примерно на 20 процентов.Отдых в ОАЭ подешевел меньше – на 12 процентов. Минимальный бюджет – 93 тысячи рублей на двоих.Более 60 процентов заказов путевок на море в этот период – в Турцию. Там еще летняя погода, а цены существенно снизились по сравнению с августом. Полторы недели в "пятерке" на Анталийском побережье можно провести вдвоем за 136 тысяч рублей. Отдых на Эгейском море на треть дешевле.В сентябре начинает расти популярность Египта: экстремальная летняя жара уже закончилась, а высокий сезон и рост цен еще не наступил. Путевка на двоих – от 105 тысяч рублей. Таиланд – заметно дороже, от 143 тысяч рублей. Добавив еще 25 тысяч рублей, можно улететь на Кубу.Мальдивы и Сейшелы – самые дорогие направления в сентябре. Для отдыха там нужно приготовить не менее 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230915/izrail-1896518561.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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