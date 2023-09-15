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В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным

В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным - РИА Новости, 15.09.2023

В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал варварством отношение представителей украинской армии к российским военнопленным, напомнив, что так в свое... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:28

2023-09-15T11:28

2023-09-15T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

госдума рф

дмитрий белик

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал варварством отношение представителей украинской армии к российским военнопленным, напомнив, что так в свое время поступали фашисты. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Украинская армия, а точнее, полчище варваров, захватившее территорию бывшей советской республики, демонстрирует всему миру, что они хотят стать наследниками фашисткой Германии как идеологически, так и в военном плане. То, что они устраивают с нашими пленными, настоящий фашизм и варварство. Так поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, у России остается только один выбор: "выбить варваров с территории, где живет братский украинский народ". "Либо эти варвары уйдут сами, либо мы их вынесем на штыках. Третьего не дано. Я уверен, что официальный Киев поощряет подобные действия своих полевых командиров по отношению к военнопленным. До тех пор, пока варвары-солдаты поклоняются варвару-правителю, ничего на Украине не изменится. Этот идол должен быть свержен, и только тогда все остальные его идолопоклонники разбегутся", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230901/obezglavlivanie-1893754107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр