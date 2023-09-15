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В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/plennye-1896481410.html
В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным
В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным - РИА Новости, 15.09.2023
В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал варварством отношение представителей украинской армии к российским военнопленным, напомнив, что так в свое... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:28
2023-09-15T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
госдума рф
дмитрий белик
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал варварством отношение представителей украинской армии к российским военнопленным, напомнив, что так в свое время поступали фашисты. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Украинская армия, а точнее, полчище варваров, захватившее территорию бывшей советской республики, демонстрирует всему миру, что они хотят стать наследниками фашисткой Германии как идеологически, так и в военном плане. То, что они устраивают с нашими пленными, настоящий фашизм и варварство. Так поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, у России остается только один выбор: "выбить варваров с территории, где живет братский украинский народ". "Либо эти варвары уйдут сами, либо мы их вынесем на штыках. Третьего не дано. Я уверен, что официальный Киев поощряет подобные действия своих полевых командиров по отношению к военнопленным. До тех пор, пока варвары-солдаты поклоняются варвару-правителю, ничего на Украине не изменится. Этот идол должен быть свержен, и только тогда все остальные его идолопоклонники разбегутся", - добавил депутат.
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безопасность, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали варварством отношение ВСУ к российским пленным

Белик: ВСУ поступают с российскими пленными подобно фашистам во времена ВОВ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из плена с подконтрольной Киеву территории
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена с подконтрольной Киеву территории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал варварством отношение представителей украинской армии к российским военнопленным, напомнив, что так в свое время поступали фашисты.
Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей.
"Украинская армия, а точнее, полчище варваров, захватившее территорию бывшей советской республики, демонстрирует всему миру, что они хотят стать наследниками фашисткой Германии как идеологически, так и в военном плане. То, что они устраивают с нашими пленными, настоящий фашизм и варварство. Так поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, у России остается только один выбор: "выбить варваров с территории, где живет братский украинский народ". "Либо эти варвары уйдут сами, либо мы их вынесем на штыках. Третьего не дано. Я уверен, что официальный Киев поощряет подобные действия своих полевых командиров по отношению к военнопленным. До тех пор, пока варвары-солдаты поклоняются варвару-правителю, ничего на Украине не изменится. Этот идол должен быть свержен, и только тогда все остальные его идолопоклонники разбегутся", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГосдума РФДмитрий БеликУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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