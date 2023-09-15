https://ria.ru/20230915/plany-1896588088.html
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу - РИА Новости, 15.09.2023
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
россия
политика
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув появившуюся информацию о возможном его переходе на другую работу. Ранее ряд телеграм-каналов, в том числе BRIF, со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Чибис может перейти на работу в федеральное правительство в ноябре 2023 года. По их информации, активность Чибиса в реализации масштабных проектов отмечена на самом высоком уровне, "его компетенции могут быть востребованы сразу на ряде направлений". "Моя работа- это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Наш регион - это территория огромных возможностей и задач, которые надо воплощать в жизнь. Над этим работал, работаю и буду работать пока поддерживают президент России и северяне", - сообщил Чибис агентству.
https://ria.ru/20230908/teriberka-1894953062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мурманская область, андрей чибис, россия, политика
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Россия, Политика
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув появившуюся информацию о возможном его переходе на другую работу.
Ранее ряд телеграм-каналов, в том числе BRIF, со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Чибис может перейти на работу в федеральное правительство в ноябре 2023 года. По их информации, активность Чибиса в реализации масштабных проектов отмечена на самом высоком уровне, "его компетенции могут быть востребованы сразу на ряде направлений".
"Моя работа- это развитие Мурманской области
. Других планов не строю. Наш регион - это территория огромных возможностей и задач, которые надо воплощать в жизнь. Над этим работал, работаю и буду работать пока поддерживают президент России
и северяне", - сообщил Чибис агентству.
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