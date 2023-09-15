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Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу - РИА Новости, 15.09.2023
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Мурманская область
 
17:01 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/plany-1896588088.html
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу - РИА Новости, 15.09.2023
Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
россия
политика
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув появившуюся информацию о возможном его переходе на другую работу. Ранее ряд телеграм-каналов, в том числе BRIF, со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Чибис может перейти на работу в федеральное правительство в ноябре 2023 года. По их информации, активность Чибиса в реализации масштабных проектов отмечена на самом высоком уровне, "его компетенции могут быть востребованы сразу на ряде направлений". "Моя работа- это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Наш регион - это территория огромных возможностей и задач, которые надо воплощать в жизнь. Над этим работал, работаю и буду работать пока поддерживают президент России и северяне", - сообщил Чибис агентству.
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мурманская область, андрей чибис, россия, политика
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Россия, Политика

Мурманский губернатор опроверг сообщения о планах перейти на другую работу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу в регионе и других планов не строит, тем самым опровергнув появившуюся информацию о возможном его переходе на другую работу.
Ранее ряд телеграм-каналов, в том числе BRIF, со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Чибис может перейти на работу в федеральное правительство в ноябре 2023 года. По их информации, активность Чибиса в реализации масштабных проектов отмечена на самом высоком уровне, "его компетенции могут быть востребованы сразу на ряде направлений".
"Моя работа- это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Наш регион - это территория огромных возможностей и задач, которые надо воплощать в жизнь. Над этим работал, работаю и буду работать пока поддерживают президент России и северяне", - сообщил Чибис агентству.
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Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисРоссияПолитика
 
 
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